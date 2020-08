Masters of the Universe: Revelation - kiedy zobaczymy zwiastun serialu? Kevin Smith zdradza

fot. materiały prasowe

Jak wiadomo Kevin Smith pracuje nad serialem animowanym Masters of the Universe: Revelation. Będzie to reboot/kontynuacja popularnej produkcji o losach He-Mana, który wraz ze swoimi kompanami broni Eterni przed demonicznym Szkieletorem i jego poplecznikami. Projekt powstaje dla Netflixa. Smith na swoim Twitterze napisał, że widział już część animacji z 8-odcinkowego serialu. Stwierdził również, że zwiastun projektu powinien pojawić się za jakieś 6-9 miesięcy od tej pory.

https://twitter.com/ThatKevinSmith/status/1298750612297801728

W obsadzie dubbingu projektu znajdują się Chris Wood jako Książę Adam/He-Man, Sarah Michelle Gellar jako Teela, Mark Hamill jako Szkieletor, Lena Headey jako Evil-Lyn, Liam Cunningham jako Zbrojny Mąż, Griffin Newman jako Orko, Stephen Root jako Cringer, Diedrich Bader jako Król Randor, Alicia Silverstone jako Królowa Marlena i Susan Eisenberg jako Czarodziejka.

Masters of the Universe: Revelation - premiera w 2021 roku.