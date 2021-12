Matrix 4 - kim są bohaterowie? Opisy dają nowe wskazówki

zrzut ekranu/Warner Bros.

Pomimo premiery finalnego zwiastuna filmu Matrix Zmartwychwstania nadal nie wiemy zbyt dużo na temat fabuły. Jest ona owiana tajemnicą, co motywuje fanów do snucia teorii i spekulacji w sieci. Z oficjalnego opisu fabuły wiemy, że jest to kontynuacja i rozbudowanie filmu Matrix z 1999 roku. Jednak sam scenarzysta David Mitchell zapowiadał, że ten film nie ignoruje pozostałych kontynuacji, ale jednocześnie nie jest typowym sequele.

Matrix 4 - kim są bohaterowie?

Studio Warner Bros. opublikowało opisy postaci, które mogą sugerować fabularne rozwiązania. Po raz kolejny otwarcie potwierdzono, że Yahya Abdul-Mateen II gra młodego Morfeusza.

Keanu Reeves jako Thomas Anderson/Neo, czlowiek, który niegdyś uratował wszystkich przed Matrixem i stał się zbawcą ludzkości. Teraz ponownie stanie przed wyborem ścieżki, która ma podążać.

Carrie-Anne Moss jako Trinity, która tym razem nosi imię Tiffany. Jest ona żoną mieszkającą na przedmieściach z trójką dzieci i smykałką do motocykli z supermocą.

Yahya Abdul-Mateen II zagra mądrego i słownego Morfeusza, który jak zawsze jest przewodnikiem Neo, ale tym razem jednocześnie ma własne przeznaczenie i podąża podobną ścieżką co on na drodze do odkrycia samego siebie.

Jessica Henwick jako hakerka Bugs. Jest ona przysłowiowym białym królikiem, która ma misję odnaleźć tego, który poświęcił się dla ludzkości. Jest skłonna podjąć każde ryzyko, aby odnaleźć legendę, która idolizuję.

Jonathan Groff wciela się w partnera biznesowego Thomasa Andersona. Jest on pewnym siebie typem korporacyjnego pracownika, który ma beztroski urok, rozbrajający uśmiech i oko do osiągnięcia wyników. Ma to wszystko, czego pan Anderson nie ma.

Neil Patrick Harris jako terapeuta Thomasa, który blisko współpracuje ze swoim pacjentem, aby zrozumieć znaczenie jego snów i odróżnić je od rzeczywistości.

Priyanka Chopra Jonas gra młodą kobietę z mądrością wykraczającą poza jej wiek i zdolnością dostrzegania prawdy, bez względu na to, jak bardzo jest ukryta.

Jada Pinkett Smith powraca jako Niobe. Jest ona generałem, która niegdyś walczyła o przetrwanie Syjonu, a teraz zajmuje się zapewnieniem dobrego bytu dla swoich ludzi, mając wciąż ten ogień w oczach. Niedowierza w powrót Neo i jest co do tego bardzo podejrzliwa.

Matrix Zmartwychwstania - premiera 22 grudnia 2021 roku w kinach.

