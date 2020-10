Matrix 4 - Lana Wachowski stworzy film przełomowy? Tak twierdzi Jessica Henwick

fot. materiały prasowe

Matrix z 1999 roku był filmem przełomowym nie tylko pod względem fabularnym, pozwalając na liczne analizy i interpretacje, lecz również jeśli chodzi o sam sposób filmowania i kwestie techniczne. Jak donosi Jessica Henwick, którą ujrzymy w produkcji Lany Wachowski, nadchodzący The Matrix 4 również zaskoczy widzów pod tym względem. W jednym z ostatnich wywiadów aktorka zapowiedziała, że ujęcia, które reżyserka zastosowała w filmie, są niespotykane, a oczekiwany film może okazać się przełomowym dla przemysłu filmowego.

To, co Lana robi w kwestiach technicznych, jest niezwykle interesujące. Równie interesujące, w przypadku stylu stworzonego przy pierwszym Matrixie. Myślę, że tym nadchodzącym filmem Lana może znowu zmienić przemysł filmowy. W produkcji zastosowała takie ustawienia kamery, jakich jeszcze nigdy wcześniej nie widziałam.

Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie - dlaczego Jess Padva nie powróciła?

Aktorka opowiedziała również o innym filmowym projekcie, w którym brała udział. Przypomnijmy, że Jessica Henwick jako Jessica Pava wystąpiła w filmie Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy. Teraz aktorka wyjaśniła, dlaczego jej postać nie wróciła w produkcji Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie:

Miałam wrócić w ostatniej części. Nie pamiętam, co akurat kręciłam, ale byłam przez to niedostępna. To beznadziejna sytuacja, bo bardzo chciałam zagrać małą rolę.

Aktorka powiedziała, że cieszy się jednak, że postać ta jest lubiana przez fanów i występuje w innych komiksach. Sama Jessica Henwick wyznała, że czasami sprawdza w internecie, co słychać u jej "dawnej znajomej".