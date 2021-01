Matrix 4 - wyciek tytułu do sieci. Co nam mówi o filmie?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

The Matrix 4 oficjalnie nie dostał jeszcze tytułu, którym będzie promowany, aczkolwiek w promocyjnych materiałach amerykańskiej platformy HBO MAX sugerowano, że może być to sam Matrix, ale jest to mało prawdopodobne. Powtórzenie tytułu z pierwszej części, gdy mówimy o sequelu, nie reboocie czy remake'u, nie ma sensu i wprowadziłoby niepotrzebne zamieszanie u potencjalnych widzów. Nowy wyciek sugeruje, że jednak film dostanie podtytuł.

Wyciek pochodzi rzekomo od stylistki fryzur pracująca na planie w Niemczech. Ta osoba wrzuciła na Instagrama post w formie wideo pokazujące prezent jaki ekipa dostała z okazji niedawnego zakończenia prac na planie. Był to specjalny płaszcz wewnątrz którego widnieje zielony kod Matrixa z potencjalnym tytułem. Do tego ta pani zaprezentowała dodatkową kartkę i ujawniła tenże tytuł, który brzmi: Matrix: Resurrections, czyli w dosłownym tłumaczeniu Matrix: wskrzeszenia lub bardziej prawdopodobnie: Matrix; Rezurekcje, by utrzymać ciągłość podtytułów z R. Sam tytuł ma jak najbardziej seans, bo łączy się ze znanym z trylogii podejściem, w którym Neo pełnił rolę zbawiciela, który ostatecznie oddał życie, więc jego wskrzeszenie dobrze się z tym wiąże.

Traktujemy to wszystko jako plotkę z dużym dystansem, bo nie ma jak zweryfikować informacji. Post, jak to w takich przypadkach bywa, został szybko skasowany, ale w Internecie nic nie ginie i wideo tam zamieszczone zostało wrzucone na YouTube'a. Wszystko wygląda wiarygodnie, ale nadal może to być próba wkręcenia sieci, więc do oficjalnego potwierdzenia lub ogłoszenia lepiej poczekać z oceną.

Matrix 4 - premiera w grudniu 2021 roku.