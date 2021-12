Matrix: Zmartwychwstania - zapowiedź finalnego zwiastuna. Wygląd Niobe zaskakuje

fot. Warner Bros.

Finalny zwiastun filmu Matrix: Zmartwychwstania ma zadebiutować w poniedziałek 6 grudnia 2021 roku. Dokładna godzina premiery trailera w sieci nie została podana, ale zakładamy, że będzie to wieczór. Opublikowano zapowiedź zwiastuna, która wzbudza wiele emocji, bo jedna scena mówi więcej o filmie, niż wszystko, co do tej pory opublikowano. W niej widzimy Jadę Pinkett-Smith powracającą w roli Niobe z poprzednich części. Tylko tutaj... Niobe jest wiekową kobietą. To sugeruje, że historia rozgrywa się wiele lat po wydarzeniach z trylogii.

Wraz z ogłoszeniem finalnego zwiastuna, ekipa odpowiedzialna za promocję zapowiada epickie ogłoszenia. Być może poznamy nie tylko nowe szczegóły oczekiwanego filmu, ale także projekty powiązane? Nie jest wykluczone, że to tutaj potwierdzi się ostatni wyciek o Matrix: Awakens, o którym pisaliśmy jakiś czas temu.

Matrix: Zmartwychwstania - zapowiedź zwiastuna

Szczegóły fabuły filmu nie są znane. Za kamerą stoi Lana Wachowski, a Keanu Reeves i Carrie-Anne Moss powracają jako Neo i Trinity.

Matrix: Zmartwychwstania - premiera w kinach już 22 grudnia 2021 roku.

