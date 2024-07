fot. Marvel Studios

Zanim Matthew Macfadyen pojawił się w obsadzie Deadpool & Wolverine, by wcielić się w filmie MCU w Mr. Paradox, święcił on sukcesy na małym ekranie przy okazji Sukcesji. Aktor na cztery wyemitowane sezony został trzykrotnie nominowany do prestiżowej nagrody Emmy i wygrał ją dwukrotnie za dwa ostatnie sezony produkcji Max.

Jego postać w Kinowym Uniwersum Marvela jest jednym z agentów TVA, czyli organizacji Time Variance Authority, którą poznaliśmy lepiej w serialu Loki. To on będzie odpowiedzialny za znalezienie i zrekrutowanie Pyskatego Najemnika. Wiele osób dopatruje się w tym miejscu porównań do postaci, którą odgrywał w Sukcesji. Okazuje się, że sam aktor zgadza się, że produkcja Max pomogła w tym, żeby poczuć się w roli Mr. Paradox komfortowo:

Tak, Sukcesja miała na to wpływ. Na pewno! Słowem kluczem jest "środowisko pracy". Można stwierdzić, że to trochę takie Waystar Royco w multiwersum.

Deadpool & Wolverine - opis fabuły

Po kilku niepowodzeniach zawodowych związanych z kryzysem wieku średniego Wade Wilson postanawia oficjalnie przejść na emeryturę jako Deadpool i zostaje sprzedawcą używanych samochodów. Jednak gdy w grę wchodzą losy jego przyjaciół, rodziny i całego świata, Deadpool raz jeszcze chwyci katanę. Rekrutuje niechętnego i zdystansowanego Wolverine'a, aby wraz z nim walczyć nie tylko o przetrwanie, ale i całą ich spuściznę.