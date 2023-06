Mayday - Apple Original Films i Skydance w kolejnym wspólnym projekcie. Co wiemy o obsadzie?

Fot. Materiały prasowe

Kolejnym wspólnym projektem Apple Original Films i Skydance jest gwiazdorski projekt Mayday. To przygodowy film akcji, który reżyserować będą Jonathan Goldstein i John Francis Daley.

W rolach głównych pojawią się Ryan Reynolds (Deadpool, Free guy, Czerwona Nota) i Kenneth Branagh (Morderstwo w Orient Expressie, Belfast). Film jest oparty na autorskim pomyśle Goldsteina i Daleya. Na początku 2023 roku zaprezentowali go Skydance. Projekt zaczął się rozwijać, zanim dołączyło do niego Apple. Na ten moment nie znamy jednak fabularnych szczegółów. To może być kolejny projekt Reynoldsa, po zakończeniu prac nad trzecim Deadpoolem.

Mayday - ekipa filmowa

Mayday zostanie wyprodukowane przez Davida Ellsona, Dana Goldberga, Dona Grangera wraz z Reynoldsem, Ashley Fox, Johny'ego Pariseau i Patricka Gooinga. Producentami będą również scenarzyści i reżyserzy, Goldstein i Daley. Projekt dla Skydance nadzorować będzie Carin Sage.