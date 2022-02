Mayor Of Kingstown, SEAL Team i inne. Będą nowe sezony

fot. materiały prasowe

SEAL Team doczeka się 6. sezonu. Okazało się, że przeniesienie serialu ze stacji CBS do platformy było strzałem w dziesiątkę. Będzie mieć on 10 odcinków. Tym samym dołącza do wcześniej przedłużonego Evil, który również przeszedł z telewizji do platformy.

Z 2. sezonem natomiast powróci komedia The Game. Mayor of Kingstown, czyli ciekawy serial polityczny z Jeremym Rennerem również będzie mieć 2. sezon. Nie jest to zaskoczenie, bo jest to drugi najchętniej oglądany serial na platformie.

Poza zamówieniami emitowanych seriali, platforma Paramount+ wspomniała także o dwóch projektach. Potwierdzono, że wbrew plotkom prace nad rebootem serialu Zabójcze umysły nadal trwają i idą dobrze. Więcej szczegółów na ten temat nie ujawniono. Ogłoszono również, że powstanie serial oparty na filmie Miejski kowboj z 1980 roku. Za sterami ma stanąć James Ponsoldt, znany z filmu The Circle. Krąg.

Platforma wyjawiła również, że serial szpiegowski Rabbit Hole, w którym główną rolę gra Kiefer Sutherland, pojawi się jesienią 2022 roku.

