Co dalej z Kangiem Zdobywcą? Marvel szykuje sporo aktualizacji, ale... nie na ten temat

Marvel

Reklama

Pojawiła się nowa plotka na temat planów Marvela. Justin Kroll, insider i dziennikarz Deadline, podzielił się doniesieniami, dotyczącymi dalszych losów Kanga w MCU. Nie zaprzecza, że studio szuka kolejnego kandydata do zagrania złoczyńcy, ale podkreśla, że nie warto czekać na oficjalną aktualizację w tej sprawie, ponieważ minie jeszcze sporo czasu, zanim ją dostaniemy.

Dlaczego jest problem z Kangiem w MCU?

Przypominamy, że odtwórca Kanga, Jonathan Majors, został uznany winnym w toczącej się przed sądem w Nowym Jorku sprawie karnej i obecnie czeka na wyrok, który ma zostać ogłoszony 6 lutego. Więcej na ten temat możecie przeczytać tutaj. W związku z tym Marvel postanowił zwolnić aktora, a losy antagonisty stanęły pod znakiem zapytania. Niektóre plotki mówiły o znalezieniu zastępstwa za Jonathana Majorsa, a inne o całkowitym wymazaniu złoczyńcy z kolejnych produkcji.

MCU - co dalej z Kangiem?

Justin Kroll na platformie X podkreślił, że studiu nie spieszy się z podjęciem tej ważnej decyzji.

Widzę w tym tygodniu sporo komentarzy w stylu "Kim będzie kolejny odtwórca Kanga?" i "Oto czołowi kandydaci do roli Kanga". Powiem tylko jedno: nie spodziewajcie się oficjalnych wiadomości na ten temat w najbliższym czasie. Pojawi się wiele aktualizacji od Marvela w nadchodzących tygodniach, ale nie w tym konkretnym przypadku.

https://twitter.com/krolljvar/status/1743464538572566733

Dodał:

To zaprzeczam żadnym plotkom, które pojawiły się w tym tygodniu, na temat potencjalnych kandydatów do roli Kanga; nie posiadam żadnych informacji na temat tego, czy są prawdziwe, czy nie. Twierdzę tylko, że jeśli miałbym się założyć, co zostanie ogłoszone pierwsze, to na pewno nie aktualizacja w sprawie Kanga.

https://twitter.com/krolljvar/status/1743464541579833475