MCU - Kevin Feige zdradza, do kiedy trwają obecne plany na uniwersum. Rozmach robi wrażenie

fot. Marvel

Kinowe Uniwersum Marvela to obecnie największy filmowy (i nie tylko) projekt w Hollywood, który co roku przynosi miliardy dolarów z kas kinowych dostarczając obecnie trzy nowe filmy rocznie. Sternikiem całego, ogromnego przedsięwzięcia jest prezes Marvel Studios, Kevin Feige. Uczestnicząc w trwającym CinemaCon 2022, Feige ujawnił, że plan narracji MCU trwa teraz do 2032 roku, co robi wrażenie.

Jednak poza tym ogłoszeniem producent nie chciał wyjawić żadnych szczegółów między innymi tego w jakim kierunku może pójść historia i czy projekty będą nadal podzielone na fazy, jak to było do tej pory.

fot. Marvel/comicbookmovie.com

MCU - nadchodzące projekty

Wśród filmów MCU, które czekają na swoją premierę w 2022 roku znajdują się: Doktor Strange w multiwersum obłędu, który trafi już 6 maja do kin, Thor: miłość i grom, czyli najnowsza opowieść o tytułowym członku Avengers, który będzie musiał zmierzyć się z Gorrem Rzeźnikiem Bogów, oraz Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu, w której podobno ma dojść do wojny między tytułowym państwem Czarnej Pantery a Atlantydą pod wodzą Namora.