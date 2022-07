MCU - kiedy rozgrywają się Spider-Man: Freshman Year i I Am Groot? Mamy odpowiedź

Fot. Źródło: Marvel/Therese Lacson

Na Disney+ pojawią się takie animacje jak Spider-Man: Freshman Year i I I Am Groot. Wielu fanów zastanawia, gdzie te nowe produkcje znajdują się na osi czasu MCU, a także czy mogą w jakiś sposób wpłynąć na uniwersum. Poniżej znajdziecie komentarze szefa działu streamingu Marvela, które mogą trochę rozjaśnić sytuację.

Zostało jasno określone, po jakich filmach rozgrywa się akcja w obu serialach.

Zobaczcie sami.

Spider-Man: Freshman Year a MCU

Spider-Man: Freshman Year pokaże przygody Petera Parkera w Nowym Jorku. W serialu pojawią się między innymi tacy bohaterowie Marvela jak Doktor Octopus, Norman Osborn, Harry Osborn, Nico Minoru, Daredevil Charliego Coxa i Doktor Strange. Fani jednak zwrócili uwagę na to, że wiele wątków wydaje się wchodzić w kolizję z tym, co już wydarzyło się na Ziemi-616. Stąd pytanie - gdzie produkcja znajduje się na osi czasu MCU?

Brad Winderbaum, który w Marvel Studios pełnił funkcję producenta wykonawczego przy takich tytułach jak What If...? i Thor: miłość i grom, a obecnie jest szefem działu streamingu we franczyzie, wypowiedział się w wywiadzie dla ComicBook.com na ten temat.

Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów Jak powiedzieliśmy na panelu na Comic-Conie, serial podąża tym samym wzorem, co. Peter Parker wyciąga z kosza zepsuty odtwarzasz Blu-ray, a potem jest słynny moment, w którym Tony Stark czeka na niego, by zaoferować mu staż i wziąć go do Berlina. Jednak przez to, co dzieje się w multiwersum, zamiast Iron Mana czeka niego Norman Osborn, co zmienia trajektorię jego życia w nieoczekiwany sposób, zderzając go z różnymi zaskakującymi postaciami Marvela.

Spider-Man: Freshman Year - pierwsze zdjęcia

Serial będzie rozgrywać się zatem przed filmem Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów. W Spider-Man: Freshman Year to Normal Osborn zastąpi Tony'ego Starka w życiu Pajączka, przez co Peter Parker spotka między innymi Daredevila, z którym nie miał interakcji na Ziemi-616 w MCU. Nie zapowiada się na to, by wydarzenia w serialu miały większy wpływ na Kinowe Uniwersum Marvela, jednak multiwersum daje scenarzystom sporo opcji.

Spider-Man: Freshman Year

I Am Groot a MCU

I Am Groot rozgrywa się na głównej osi czasu MCU, podczas uniwersum Infinity Saga. Pokaże nieopowiedziane historie z czasu, gdy bohater był jeszcze Baby Grootem, a nie nastolatkiem. Producentka wykonawcza Kirsten Lepore powiedziała, że spotykali się z Jamesem Gunnem, który pomagał im w trakcie całego procesu. Za to Brad Winderbaum powiedział:

Strażnicy Galaktyki Vol. 2 To dość wąskie okno czasowe, prawda? Akcja rozgrywa się pomiędzy finałema sceną po napisach w tym samym filmie. Więc to wąskie okno, w którym Groot był na etapie dziecka.