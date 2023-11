MCU - kogo zagra Steven Yeun? To może być jedna z najpotężniejszych postaci w uniwersum

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Tajemnicza postać, jaką ma zagrać Steven Yeun w MCU, mogła przez przypadek zostać ujawniona. To potężny superbohater z komiksów Marvela.

Aktor oficjalnie dołączył do superbohaterskiej franczyzy w lutym 2023 roku. Ma pojawić się w filmie Thunderbolts. Nie ujawniono, kogo ma zagrać. Sam Yeun zdradził jedynie, że jego rola jest interesująca. Szybko pojawiły się jednak plotki, że tajemniczą postacią, w którą ma się wcielić, jest Sentry.

MCU - kogo zagra Steven Yeun?

Jak donosi The Direct, Robert Kirkman, amerykański autor komiksów i scenarzysta, w rozmowie z artystą Davidem Finchem wyjawił:

Mój dobry przyjaciel, Steven Yeun, gra Sentry w filmie.

Finch odpowiedział mu:

Widziałem to, tak. To będzie całkiem ekscytujące.

Kontynuował, że rozmawiał z aktorem o przymiarce kostiumu, po czym dodał, że ma nadzieję, że to nie żaden spojler, bo nie chciałby nikogo wpędzić w kłopoty.

Oczywiście, nie można uznać tej informacji za oficjalną, ponieważ nie wyszła od Marvela. Z drugiej strony nie jest to także zwykła plotka z mediów społecznościowych, podana dalej przez nikomu nieznanego użytkownika. Więc choć warto podejść do tego z przymrużeniem oka, to całkiem solidna przesłanka co do tego, że Steven Yeun rzeczywiście zagra Sentry.

