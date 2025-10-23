Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Czy to będzie nowy Profesor X w MCU? Aktor podał przekonujące uzasadnienie

Kto będzie nowym Profesorem X w MCU? Wygląda na to, że jednym z faworytów do roli Charlesa Xaviera jest Laurence Fishburne, który sam zgłosił swoją kandydaturę. Aktor podał nawet bardzo dobre i przekonujące uzasadnienie dla potencjalnego castingu. 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
laurence fishburne MCU x-men
Laurence Fishburne materiały prasowe
Reklama

W trakcie nowojorskiego Comic Conu Laurence Fishburne sam wysunął swoją kandydaturę do roli Profesora X w MCU, co spotkało się z niezwykle entuzjastycznym przyjęciem wśród uczestników konwentu. Przypomnijmy, że Marvel zamierza obsadzić X-Menów na nowo pod kątem filmu szykowanego przez Jake'a Schreiera, jak i całej kolejnej Sagi uniwersum. Dlaczego jednak gwiazda Matrixa chciałaby zostać Charlesem Xavierem?

Aktor, który w MCU dał się już poznać jako Bill Foster, wprost przyznaje, że jest wielkim fanem dokonań Domu Pomysłów:

Jestem prawdziwym wyznawcą jeśli chodzi o świat Marvela. Czy to komiksy, czy MCU. Czytałem komiksy mając 6 lat i mieszkając w Nowym Jorku, a ci scenarzyści i artyści opowiadali o rzeczach, które działy się w mieście, w którym dorastałem. Więc oczywiście w uniwersum Marvela jest wielu bohaterów, z którymi się utożsamiałem i których chciałem zagrać, kiedy byłem młodszy. Ale jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego, jak obsadzono ich w filmach, których jestem zresztą wielkim fanem.

Później Fisburne postanowił umotywować swoje zgłoszenie do roli Profesora X: 

Profesor X, w tym momencie, to - jak czuję - najodpowiedniejsza postać dla mnie, przynajmniej w wieku, w którym obecnie jestem. I także ze względu na typ ról, z których jestem znany. Wydaje mi się, że to do mnie pasuje. To jest powód. 

Aktor dodał, że jeśli otrzyma angaż, może nawet przedyskutować z Marvelem kwestię słynnych brwi Charlesa Xaviera z komiksów, których pokazania na ekranie od lat domagają się fani. 

Tych X-Menów lubimy najbardziej. Ranking naszych ulubionych mutantów Marvela. Którzy z nich trafią do MCU?

arrow-left Marvel arrow-right

 

Źródło: comicbook.com

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
laurence fishburne MCU x-men
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Zack Snyder
-

Fanatycy Zacka Snydera zasmuceni. Netflix (raczej) nie kupi Warner Bros. Discovery

2 6. Mitchellowie kontra maszyny
-

Oficjalnie powstaje film Mitchellowie kontra maszyny 2. Netflix i Sony łączą siły

3 Q. Cząstka strachu
-

Q na tropie zbrodni. Czy dorówna Jamesowi Bondowi? Premiera Cząstki strachu

4 Bugonia
-

„Ptaki nie są prawdziwe” - aktorzy z Hollywood dzielą się swoimi ulubionymi teoriami spiskowymi

5 57. Materialiści – 80%
-

Materialiści już niedługo w HBO Max. Kiedy premiera?

6 To: Witajcie w Derry
-

Pierwsze recenzje To: Witajcie w Derry. Jedni krytycy chwalą, a drudzy wskazują wady

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e04

Chicago Fire

s11e04

Chicago Med

s13e04

Chicago PD

s49e05

Ryzykanci

s2025e205

Moda na sukces

s33e12

Ojciec Mateusz

s06e05

Wszystkie stworzenia duże i małe

s38e204

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Ninja Gaiden 4

21

paź

Gra

Ninja Gaiden 4
Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ryan Reynolds
Ryan Reynolds

ur. 1976, kończy 49 lat

Amandla Stenberg
Amandla Stenberg

ur. 1998, kończy 27 lat

Sam Raimi
Sam Raimi

ur. 1959, kończy 66 lat

Joanna Jedrejek
Joanna Jedrejek

ur. 1970, kończy 55 lat

Jessica Stroup
Jessica Stroup

ur. 1986, kończy 39 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

10

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV