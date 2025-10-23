Czy to będzie nowy Profesor X w MCU? Aktor podał przekonujące uzasadnienie

materiały prasowe

W trakcie nowojorskiego Comic Conu Laurence Fishburne sam wysunął swoją kandydaturę do roli Profesora X w MCU, co spotkało się z niezwykle entuzjastycznym przyjęciem wśród uczestników konwentu. Przypomnijmy, że Marvel zamierza obsadzić X-Menów na nowo pod kątem filmu szykowanego przez Jake'a Schreiera, jak i całej kolejnej Sagi uniwersum. Dlaczego jednak gwiazda Matrixa chciałaby zostać Charlesem Xavierem?

Aktor, który w MCU dał się już poznać jako Bill Foster, wprost przyznaje, że jest wielkim fanem dokonań Domu Pomysłów:

Jestem prawdziwym wyznawcą jeśli chodzi o świat Marvela. Czy to komiksy, czy MCU. Czytałem komiksy mając 6 lat i mieszkając w Nowym Jorku, a ci scenarzyści i artyści opowiadali o rzeczach, które działy się w mieście, w którym dorastałem. Więc oczywiście w uniwersum Marvela jest wielu bohaterów, z którymi się utożsamiałem i których chciałem zagrać, kiedy byłem młodszy. Ale jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego, jak obsadzono ich w filmach, których jestem zresztą wielkim fanem.

Później Fisburne postanowił umotywować swoje zgłoszenie do roli Profesora X:

Profesor X, w tym momencie, to - jak czuję - najodpowiedniejsza postać dla mnie, przynajmniej w wieku, w którym obecnie jestem. I także ze względu na typ ról, z których jestem znany. Wydaje mi się, że to do mnie pasuje. To jest powód.

Aktor dodał, że jeśli otrzyma angaż, może nawet przedyskutować z Marvelem kwestię słynnych brwi Charlesa Xaviera z komiksów, których pokazania na ekranie od lat domagają się fani.

