MCU rozważało Shię LaBeoufa do roli. Było to przed pozwem o znęcanie się

Na początku roku pojawiły się plotki, że Shia LaBeouf był brany pod uwagę do roli w Kinowym Uniwersum Marvela. Portal Variety podaje, że Marvel Studios było zainteresowane jego usługami w roli superbohatera po udanym filmie Słodziak. Wszystko to jednak zanim pojawił się pozew, w którym oskarżono aktora o przemoc fizyczną i psychiczną wobec byłej dziewczyny.

Choć podobno nigdy nie doszło nawet do spotkania między aktorem i przedstawicielami MCU, to jednak teraz branża ma pewność, że do tego już nie dojdzie. LaBeouf ma długą historię problemów związanych z uzależnieniami, napadami złości oraz brakiem profesjonalizmu podczas pracy na planach filmowych. Wydawało się, że aktor wyszedł na prostą, ale pozew ze strony FKA Twigs, znanej wokalistki i byłej dziewczyny, znowu miesza w życiu LaBeoufa. Pojawiły się też wcześniej informacje o odejściu aktora z obsady filmu Don't Worry, Darling w reżyserii Olivii Wilde. LaBeouf został zastąpiony przez Harry'ego Stylesa, a powodem miał być podobno konflikt w harmonogramie. Variety uważa jednak, że była gwiazda filmu Transformers została wyrzucona przez reżyserkę, ponieważ miała mieć dość nieprofesjonalnego zachowania aktora.

źródło: Ew.com