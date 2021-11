MCU - Scarlett Johansson będzie pracować przy tajnym projekcie. Feige zdradza

fot. Marvel Studios / Disney

W hotelu Beverly Hilton odbyła się gala przyznania nagrody American Cinematheque, którą otrzymała Scarlett Johansson. Na miejscu pojawił się szef Marvel Studios Kevin Feige, który w swoim stylu chwalił jej talent i inteligencję w roli aktorki oraz producentki.

Wyjawił wówczas, że pracuje ze Scarlett Johansson nad tajnym projektem tworzonym dla Marvel Studios. Podkreślił jedynie, że nie ma on żadnego związku z jej postacią Czarnej Wdowy, więc nie wiadomo, co tak naprawdę to oznacza. Johansson będzie również producentką tego projektu.

Nikt na miejscu nie wspomniał o kontrowersyjnej sytuacji z pozwem Scarlett Johansson wobec Disneya, który został złożony w lipcu 2021 roku i w którym ostatecznie aktorka wygrała, uzyskując sowitą zapłatę od studia filmowego. Ugoda dała jej 40 mln dolarów. Sprawa dotyczyła jej strat z uwagi na premierę hybrydową filmu Czarna wdowa, która w wielu krajach trafiła do kin i do platformy Disney+.