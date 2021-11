Vulture powróci w MCU. Michael Keaton zapowiada

Źródło: Marvel

Michael Keaton gościł w programie Jimmy Kimmel Live, w którym wyjawił, że obecnie kręci coś w roli Vulture'a z MCU. Oczywiście z uwagi na podpisane klauzule NDA nie mógł nic więcej powiedzieć.

Sieć jednak huczy od spekulacji. Teoretycznie pewniakiem wydają się dokrętki do Morbiusa, w którym już ma rolę, ale nie było żadnych informacji, że takowe się odbywają. Co więcej wiemy, że film jest gotowy, a ostatnie dokrętki zakończyły się na początku 2021 roku. Fani więc kierują się w stronę sceny po napisach filmu Spider-Man: Bez drogi do domu. Jednak nikt nie zwraca uwagi na fakt, że obecnie trwają dokrętki do filmu Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa, ale trudno jednak powiązać tę postać z tym, co wiemy o tej historii.

Wypowiedź aktora o "vulture stuff" można zobaczyć w 13 minucie poniższej rozmowy. Na pewno zobaczymy go w styczniu 2022 roku w komiksowym filmie Morbius.