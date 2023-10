Avengers: Koniec gry - Robert Downey Jr. wymagał jednej rzeczy na planie. Było to dość ekstremalne

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Stephen Shirle / Marvel Studios

Na rynku pojawiła się książka MCU: The Reign of Marvel Studios, której autorzy zdradzają szczegóły dotyczące kulis powstawania produkcji należących do Kinowego Uniwersum Marvela. Joanna Robinson gościła w podcaście The Watch, gdzie opowiedziała jeszcze więcej na ten temat. Poruszyła temat planu Avengersów: Końca gry, na którym Robert Downey Jr. miał pewne ekstremalne wymogi.

Avengers: Koniec gry - czego RDJ wymagał na planie?

Okazuje się, że Robinson odwiedziła plan zdjęciowy do Końca gry w 2017 roku, kiedy jeszcze pracowała dla Vanity Fair. W studiu było przeraźliwie zimno z powodu prośby Downeya Jr.

- Było lodowato, ponieważ Robert Downey Jr. tak lubi. Wszyscy musieli ubierać się na cebulkę ze względu na tą temperaturę.

Robinson potwierdziła również, że Downey Jr. miał własną przyczepę wewnątrz studia, podczas gdy reszta obsady dostała swoje na zewnątrz.

- Poza studio był mały ocean przyczep, a Downey miał swoją własną w środku. Więc między ujęciami, wszyscy spotykali się w jednym miejscu. Scarlett Johansson, Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth i Renner przesiadywali ze sobą, grali w gry i rozmawiali. Poza tym kółkiem byli Sean Gunn i Karen Gillian, którzy nie odgrywali Avengersów. Stanowili swój własny mały duet na planie.

Downey miał być "w swoim własnym świecie". W oczach ówczesnej dziennikarki Vanity Fair, Evans, Johansson oraz Hemsworth przypominali maturzystów, którzy przeżywali ostatnie momenty razem.

Avengers: Koniec gry jest dostępny na Disney+.