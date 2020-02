MCU - za co odpowiedzialne były Kamienie podczas pstryknięcia? Grafika fana wyjaśnia

W Avengers: Wojna bez granic widzowie byli świadkami pierwszego pstryknięcia przez Thanosa, kiedy ten był już w posiadaniu wszystkich Kamieni Nieskończoności. Znane są ich nazwy, znana jest też ich moc, którą widzieliśmy w poprzednich produkcjach MCU. Jednak nigdy nie zostało dopowiedziane, jaką rolę odegrał dany kamień przy kultowym już "snapie" Thanosa.

W sieci pojawiła się grafika stworzona przez fana, która ujawnia zastosowanie i cel każdego z kamieni w akcie pstryknięcia. Według informacji tam zawartych, poszczególny kamień odegrał istotną rolę w "Blipie", jak nazwane zostało zniknięcie połowy istnień we wszechświecie. Autor przypisał funkcjonalność kamieniom ze względu na ich nazwy i moce, którą dysponują. I tak - Kamień Umysłu pomógł w rozpoznaniu tego, co żywe, zaś Kamień Rzeczywistości odpowiedzialny był za fizyczne wymazanie ciał. Z kolei Kamień Czasu pomógł w ekspresowym działaniu, aby wszystkie życia wymazać w jednym momencie. Nie jest to oficjalne tłumaczenie twórców MCU, ale dzięki tej grafice możemy lepiej zrozumieć, dlaczego każdy z Kamieni był tak ważny do pstryknięcia palcami przez Thanosa. Zobaczcie:

Źródło: Reddit.com