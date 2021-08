Me Time - Mark Wahlberg i Kevin Hart gwiazdami nowej komedii Netflixa

fot. materiały prasowe

Me Time to nadchodząca komedia Netflixa, w której w głównych rolach zobaczymy Marka Wahlberga oraz Kevina Harta. Za reżyserię oraz scenariusz odpowiada John Hamburg (Wieczorówka), który pełni również rolę producenta. Za produkcję odpowiada Particular Pictures, firma Hamburga.

Zapowiedziany film skupi się na portretowanym przez Kevina Harta mężczyźnie, który wiedzie rodzinne życie i na co dzień opiekuje się w domu dziećmi. Pierwszy raz od kilku lat będzie mógł mieć czas dla siebie, kiedy jego żona wyjedzie z pociechami. Postanowi wykorzystać te chwile na spotkanie ze swoim najlepszym przyjacielem z dawnych czasów (w tej roli Mark Wahlberg). Mężczyźni spędzają razem dziki weekend, który niemalże wywraca życie bohatera do góry nogami.

Produkcją, oprócz Hamburga, zajmie się również Hart i Bryan Smiley dla HartBeat Productions. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się natomiast Lauren Hennessey, Mark Moran, Patricia Braga z HartBeat oraz Joe Gatta.