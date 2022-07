Mecenas She-Hulk - jak superbohaterka dostała moc? Nowy fragment to zdradza

fot. materiały prasowe

Mecenas She-Hulk doczekała się nowego materiału zza kulis z fragmentami w serialu. Przygotowany on został przez ET Online. W nim też widzimy urywek pokazujący, jak Jennifer Walters stała się She-Hulk. Okazuje się, że razem z Brucem Bannerem (jej kuzyn) mieli wypadek samochodowy. Oboje krwawili i przypadkowo jego radioaktywna krew zmieszała się z jej krwią z otwartych ran, co doprowadziło do nadania jej mocy. W komiksach była to świadoma transfuzja, by uratować życie Jennifer. Najpewniej ta zmiana będzie mieć wpływ na tę relację w serialu.

- Jennifer Walters jest prawniczką, która przypadkiem dostała krew Hulka - tak tłumaczy w materiale sytuację sama Tatiana Maslany.

Mecenas She-Hulk - fragment

We fragmentach widzimy też, jak Jennifer będzie łamać czwartą ścianę zwracając się do widzów.

Mecenas She-Hulk - zdjęcia

Kilka zdjęć też pokazuje tę sytuację.

Mecenas She-Hulk

Mecenas She-Hulk - premiera w sierpniu na Disney+.