Mecenas She-Hulk - kim są nowi komiksowi bohaterowie? Bohaterka burzy 4 ścianę jak Deadpool i Fleabag

Mecenas She-Hulk będzie nowym serialem MCU. W tytułową rolę wcieli się Tatiana Maslany, znana z Orphan Black. Po opublikowaniu pierwszego zwiastuna reakcje widzów wydają się bardzo pozytywne. Choć tytuł został początkowo skrytykowany ze względu na kiepską jakość CGI, to zapowiedzi udało się uratować pierwsze wrażenie. Projekt nie tylko wydaje się bardzo komediowy, ale jest też 1. produkcją Marvela, która zburzyła czwartą ścianę w stylu Deadpoola i Fleabag.

W dodatku wygląda na to, że do superbohaterskiego uniwersum zawita cała plejada nowych nadnaturalnych bohaterów.

Mecenas She-Hulk - nowi bohaterowie w MCU?

Mecenas She-Hulk ma wprowadzić do świata MCU wiele dziwacznych i nieoczekiwanych elementów ze świata komiksów Marvela. W zwiastunie już mieliśmy tego przedsmak, gdy bohaterka brała udział w czymś, co wyglądało na nadludzką grupę wsparcia. Fani spekulują, że dwójka uczestników tego spotkania wygląda na postacie znane jako El Aguila i Man-Bull. Pierwszy z nich to antybohater inspirowany Zorro. Za to Man-Bull to hybryda człowieka i byka.

W jednej ze scen widzimy także mężczyznę wypadającego z okna kancelarii. Tutaj pojawiły się spekulacje, że może to być Mr. Immortal - członek Great Lakes Avenger. Już wcześniej były plotki o jego udziale w serialu.

Główna scenarzystka Jessica Gao powiedziała portalowi Deadline, że 1. sezon She-Hulk będzie pełen cameo i bohaterów, którzy nigdy wcześniej nie pojawili się w MCU, a teraz zostali wyciągnięci z komiksów Marvela.

Mecenas She-Hulk - bohaterka burzy 4 ścianę jak Deadpool

W zwiastunie Mecenas She-Hulk widzimy jak grana przez Tatianę Maslany bohaterka patrzy prosto w kamerę, w stylu Deadpoola. Jednak zarówno aktorka jak i twórcy uspokoili fanów, że ten zabieg nie będzie wyłącznie wykorzystywany w celach humorystycznych. W rozmowie z IGN współreżyserka Kat Coiro zapowiedziała kilka niespodzianek w związku z tym, a Tatiana Maslany skomentowała:

To także świetny sposób na przyciągnięcie publiczności. Zdążyli już wskoczyć do świata MCU, ale tym razem jest to coś w stylu: "Hej, tak, widzę cię, więc chodźmy razem".

Mecenas She-Hulk - Fleabag i randkowanie przez Internet

Fleabag to kolejna inspiracja twórców, w której zburzono czwartą ścianę. Jessica Gao powiedziała jednak GamesRadar, że ekipa dużo rozmawiała na temat serialu także w kontekście perspektywy samotnej kobiety po trzydziestce.

Współreżyserka Kat Coiro w tej samej rozmowie powiedziała o skali serialu w kontekście całego MCU:

Co się dzieje pomiędzy tymi filmami, gdy bohaterowie muszą po prostu żyć swoim życiem, chodzić na randki, robić zakupy w sklepie spożywczym, oglądać swoich bliskich na zjeździe rodzinnym?

Randkowanie to obszar, którym twórcy Mecenas She-Hulk byli szczególnie zainteresowani. Bohaterka zostanie wciągnięta w świat spotykania się przez Internet, a jej życie uczuciowe będzie potencjalnie równie stresujące, co zostanie jednym z Avengersów.

