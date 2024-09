Megalopolis spektakularną klapą. Dziki robot wygrywa weekend w box office

fot. materiały prasowe

Dziki robot to jedna z najlepiej ocenianych animacji roku, która ma średnią ocen krytyków na poziomie 8,5/10, a i widzowie podzielają ten werdykt. Dlatego bez problemu film zajął pierwsze miejsce w box office w Ameryce Północnej z wynikiem 35 mln dolarów. Na świecie film na razie zadebiutował w 29 mniejszych rynkach, gdzie zarobił 18,1 mln dolarów. Łącznie na koncie jest już 53,1 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 78 mln dolarów. Według firmy EntTelligence sprzedano 2,7 mln biletów.

Fot. DreamWorks

Beetlejuice Beetlejuice - box office

Hit Tima Burtona, Beetlejuice Beetlejuice, nadal cieszy się popularnością, notując bardzo niski spadek frekwencji w czwartym weekendzie wyświetlania, osiągając solidne 16 mln dolarów. Łącznie film w Ameryce Północnej zarobił już 250,1 mln dolarów. Na świecie, mimo że wyniki są słabsze, spadki są jeszcze mniejsze — tym razem tylko 29%. Zebrano 13,6 mln dolarów z 77 krajów. Film ma już na koncie 123,2 mln dolarów. Łącznie uzyskano 373,3 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 100 mln dolarów.

fot. Warner Bros.

Transformers: Początek - box office

Pomimo dobrych recenzji krytyków i widzów, Transformers: Początek kiepsko się sprzedaje. Notuje spadek frekwencji aż o 62%, co przy niskim otwarciu jest bardzo złym prognostykiem na kolejne tygodnie w amerykańskim box office. Film zarobił 9,3 mln dolarów (razem ma 39,1 mln dolarów). Na świecie nie jest lepiej — tylko 16,6 mln dolarów (razem 32,8 mln dolarów). Globalnie osiągnięto jedynie 72 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 75 mln dolarów. Nawet przy tak niskich kosztach osiągnięcie sukcesu komercyjnego nie będzie łatwe.

fot. Paramount Pictures // Paramount Animation

Megalopolis - box office

Megalopolis to film całkowicie sfinansowany przez reżysera Francisa Forda Coppolę, który prawdopodobnie nie liczył na zwrot z inwestycji. Amerykanie oceniają film fatalnie — jest to jedna z najgorszych ocen widzów w historii — a box office pokazuje, że mało kto chciał go obejrzeć. Produkcja zebrała zaledwie 4 mln dolarów, co przy budżecie wynoszącym 120 mln dolarów jest wynikiem absurdalnie słabym. Wpływy są gorsze niż przedpremierowe prognozy. Nie ma jeszcze wyników z innych rynków, ponieważ film trafi do kin dopiero w październiku.