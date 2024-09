Megalopolis ma jedne z najgorszych ocen widzów w historii. Amerykanie wydali werdykt

materiały prasowe

Megalopolis będzie jedną z największych klap finansowych 2024 roku i zdecydowanie też w historii kina. Film o budżecie 120 mln dolarów (całkowicie sfinansowany przez reżysera) trafił do amerykańskich kin i ma zarobić ledwie 5 mln dolarów według prognoz. Jednak jest gorsza informacja – ta niewielka grupa Amerykanów, która wybrała się do kin, ocenia fatalnie nowe dzieło Francisa Forda Coppoli.

Megalopolis - ocena

W Stanach Zjednoczonych działa firma o nazwie CinemaScore. Zbierają oni oceny od widzów w amerykańskich kinach tuż po zakończeniu seansów w premierowy weekend. Megalopolis zdobyło ocenę D+, jedną z najgorszych możliwych, bo poniżej jest tylko F.

Ważnym porównaniem będą tutaj najgorsze filmy superbohaterskie. Wśród nich mamy takie tytuły jak Fantastyczna Czwórka z 2015 roku z oceną C- oraz Superman IV z Christopherem Reeve'em z oceną C. Jest to o tyle istotne, że sam Francis Ford Coppola nazywał filmy superbohaterskie "podłością". Jego dzieło natomiast zostało ocenione przez widzów gorzej niż najgorsi przedstawiciele gatunku, którego tak nie znosi.

Polska premiera Megalopolis odbędzie się w październiku.