MCU - najbrutalniejsze sceny. Marvel Studios i mordobicie, które kochamy

Dyskusja na temat kategorii wiekowych w kontekście konkretnych tytułów superbohaterskich trwa od momentu, kiedy Deadpool rozsławił możliwość opowiadania komiksowych historii bez hamulców, brutalnie i przy akompaniamencie specyficznego humoru. Następnie Wolverine doczekał się w filmie Logan: Wolverine kategorii wiekowej R, odpowiedniej do pokazania złożoności psychologicznej postaci, która idzie za rękę z brutalnością i krwawym rozprawianiem się z wrogami.

Kategoria wiekowa R urosła wręcz do mitu, jedynej słusznej opcji dla bohaterów takich jak właśnie Deadpool, Wolverine, Punisher lub Venom. Ten ostatni otrzymał dwa filmy, ale każdy z nich miał kategorię PG-13, co oznacza śladowe ilości krwi i odgryzanie głów przeciwnikom poza kadrem. Wielu fanów od początku było zdania, że to nieporozumienie, bo widzieli Venoma jako postać wyjętą rodem ze slashera, która w makabryczny sposób będzie załatwiać swoich przeciwników. Czy byłoby to konieczne do opowiedzenia przedstawionych nam historii? Niekoniecznie, bo wbrew pozorom PG-13 pozwala na dużo i wiele zależy od intencji twórców. Niedługo przekonamy się, jak poradził sobie z tym Matt Reeves przy okazji Batmana, który też będzie posiadał taką samą kategorię, jak wszystkie dotychczasowe filmy Kinowego Uniwersum Marvela. Zwiastuny bynajmniej nie sugerują filmu ugrzecznionego i skierowanego do dzieci, co sugeruje nam, że dużo zależy od podejścia. Kategoria wiekowa R powinna być wykorzystana do opowiadania historii, bo w innym wypadku możemy otrzymać festiwal nieuzasadnionej przemocy. Świetnym przykładem na to jest nie przez wszystkich lubiany nowy Legion Samobójców od Jamesa Gunna, który robi dobry pożytek z kategorii wiekowej R i zawiera wiele scen, które zyskują właśnie dzięki podwyższonemu raitingowi.

Ostatnio też w kontekście Moon Knighta spekulowało się, czy będzie to pierwsza produkcja MCU z większą kategorią wiekową. Materiał źródłowy podpowiada, że za lekko być nie powinno. Twórcy zapowiadają jednak, że będą testować granice i może doświadczymy rozciągania niczym gumę zasad rządzących kategorią TV-14. Klasyfikacja tego typu przeznaczona jest dla produkcji w telewizji i na streamingu i równoznaczna jest z kinową PG-13. Warto oczywiście pamiętać, że nie można pozwolić sobie na rozpruwanie flaków, ale można się tymi zasadami pobawić. Kinowe Uniwersum Marvela udowadniało to wielokrotnie. Na przestrzeni ponad 10 lat kinowej i serialowej rozrywki z tym światem, doświadczyliśmy wiele brutalnych starć, może niekoniecznie krwawych, ale w swojej wymowie ciężkich i trudnych do przetrawienia, łącząc to oczywiście z przemocą. Nie jest bowiem sztuką szokować poprzez pokazanie rozrywanych kończyn, ale bardziej wartościowe jest zaangażować widza w oglądanie brutalnej sceny. Dlatego w naszym zestawieniu są nie tylko sceny brutalne w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale też takie, na które reaguje się gromkim "och!", bo nasi ulubieni bohaterowie dotkliwie czegoś doświadczyli. Zdjęcia w galerii (kolejność przypadkowa) nie oddadzą oczywiście tego typu emocji, dlatego te sceny, które dostępne są na YouTube, znajdziecie dodatkowo pod galerią.

Najbrutalniejsze sceny MCU

25. Thanos wyciągający siłą Kamień Umysłu z czaszki Visiona. Jest to bardzo emocjonalny moment, biorąc pod uwagę wcześniejsze użycie Kamienia Czasu i przywrócenie Visiona do życia po tym, jak musiała uśmiercić go jego ukochana, Wanda. Thanos wziął swoje i rzucił ciałem Visiona niczym kukiełką.

Thanos zabija Visiona

Atak terrorystów w filmie Iron Man

Ultron ucina rękę Ulyssesowi Klaue

Śmierć Lokiego z ręki Thanosa

WandaVision - scena kolacji

Darren Cross załatwia biednego Franka

Zimowy Żołnierz zabija rodziców Starka

Thor zabija Thanosa

U.S. Agent zabija członka Flag Smasherów