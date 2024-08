Jaka jest metoda na mniejszą ilość dokrętek? James Gunn zdradza swój sekret

fot. youtube: DC

Niedawno zakończono prace na planie Supermana. Nowa produkcja Jamesa Gunna i z Davidem Corenswetem w roli głównej przejdzie teraz do fazy post-produkcji. Reżyser i kierownik nowego DCU jednocześnie chętnie angażuje się w rozmowy z fanami za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Teraz jeden z nich zapytał o to, czy James Gunn ma jakąś metodę na ograniczenie ilości dokrętek do swoich filmów. Reżyser odpowiedział:

1. Pieczołowicie się przygotować. 2. Nie rozpoczynać zdjęć dopóki nie mam pełnego scenariusza, z którego zadowolona jest cała ekipa. 3. Zatrudnić aktorów i kierowników poszczególnych departamentów, którzy znają się na swojej pracy. 4. Otoczyć się ludźmi, którzy będą rzucać mi wyzwania, a nie wszystkiemu przytakiwać. 5. Zadawać sobie codziennie pytania - czy w scenariuszu są małe niedoskonałości? Czy po zakończeniu zdjęć okaże się, że to są wielkie niedoskonałości po złożeniu filmu w całość? 6. Raz jeszcze punkty 1 i 2!

Superman - obsada

W obsadzie Supermana oprócz Corensweta zobaczymy Rachel Brosnahan jako Lois Lane, Isabelę Merced (Hawkgirl), Ediego Gathegiego (Mister Terrific), Nathana Filliona (Guy Gardner), Anthony'ego Carrigana (Metamorpho) i Gabrielę de Faría (The Engineer). Ponadto w filmie wystąpią: Sara Sampaio, Wendell Pierce, Skyler Gisondo, Pruitt Taylor Vince, Neva Howell, Beck Bennett, Mikaela Hoover, Christopher MacDonald, Nicholas Hoult jako Lex Luthor oraz Milly Alcock jako Supergirl.