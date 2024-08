Michael Keaton o roli Beetlejuice'a w Soku z żuka 2. Ile dostanie czasu ekranowego?

fot. Warner Bros. Discovery

Oryginalny Sok z żuka to pod wieloma względami wyjątkowa produkcja, która wiele zyskała na tym, że w tytułowego Beetlejuice'a wcielał się świetny Michael Keaton. Pomimo fantastycznej roli, w filmie aktor pojawiał się na ekranie przez ledwie 17 minut, co nie jest oszałamiającym wynikiem. Fani zastanawiają się, czy w kontynuacji ta liczba ulegnie zmianie i będziemy mogli częściej obserwować szaleństwa Michaela Keatona na ekranie. Aktor studzi jednak entuzjazm i tłumaczy, dlaczego istotne było zachowanie równowagi:

Nie, nie i jeszcze raz nie. Pomysł był taki, że nie można filmu obładować Beetlejuicem. To zabije film. Beetlejuice nie popycha akcji naprzód tak bardzo, jak robił to w 1. części. W przeciwieństwie do jedynki, tu jest bardziej częścią tej historii, a nie tym, co popycha ją naprzód.

Sok z żuka 2 - fabuła, obsada, data premiery

Po nieoczekiwanej tragedii w rodzinie, trzy pokolenie rodziny Deetzów powracają do domu w Winter River. Życie Lydii zostaje wywrócone do góry nogami, gdy jej buntownicza córka, Astrid, odkrywa tajemniczy model miasteczka na strychu i portal do zaświatów zostaje przypadkowo otwarty. Szykują się kłopoty w obu światach. To tylko kwestia czasu aż ktoś wypowie trzy razy imię Beetlejuice i demon powróci, siejąc chaos.

Reżyserem filmu jest Tim Burton, twórca pierwszej części. Do swoich ról powrócą Michael Keaton, Winona Ryder i Catherine O'Hara. Ponadto w obsadzie znalazły się Monica Bellucci jako żona Beetlejuice'a oraz Jenna Ortega, w roli córki głównej bohaterki pierwszego Soku z żuka.

Sok z żuka 2 - premiera 6 września 2024 roku w kinach.