Michael Keaton o powrocie do roli Batmana. Fani chcą go jako Bruce'a Wayne'a w Batman Beyond

Wielu fanów uważa Michaela Keatona za najlepszego Batmana w historii. Aktor wystąpił w tej roli w filmie Batman z 1989 roku oraz w jego sequelu - Powrót Batmana (1992). W 2023 roku mogliśmy go oglądać we Flashu, gdzie ponownie wcielił się w Mrocznego Rycerza. Miał też pojawić się w filmie Batgirl, ale projekt został wyrzucony do kosza przez Warner Bros. i odpisany od podatku.

Czy Michael Keaton powróci kiedyś do roli Batmana?

W podcaście Josha Horowitza pt. Happy, Sad, Confused Michael Keaton powiedział, że zawsze będzie otwarty na propozycję powrotu do roli Batmana. Jednak dodał też:

Nie myślę o tym zbyt wiele. Nigdy nie mów nigdy, ale nie sądzę. Wszystko zależy od innych rzeczy.

Aktor pojawił się na tegorocznej ceremonii wręczenia Oscarów, gdzie stał się obiektem żartów ze strony Arnolda Schwarzeneggera i Danny'ego DeVito, którzy w przeszłości wcielali się w przeciwników Batmana - Mr. Freeze'a i Pingwina. DeVito wytknął odtwórcy Mrocznego Rycerza, że kiedyś wyrzucił go nawet przez okno. Gdy kamera najechała na Keatona ten spoważniał wczuwając się w rolę, co rozbawiło publiczność.

Z kolei fani DC dostrzegli w tej przemianie Keatona potencjał na jego powrót do roli Batmana. Przypominał im starszego Bruce'a Wayne'a z animacji Batman - 20 lat później, dlatego uznali, że aktor byłby odpowiedni do tej roli, jeśli powstałby aktorski film Batman Beyond, o którym od lat krążą plotki. Zobaczcie poniżej entuzjastyczne komentarze fanów oraz widoczne podobieństwo do animowanej postaci.

