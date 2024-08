Michael Sheen jako kontrowersyjny książę Andrzej. Pierwsze zdjęcia z nowego serialu A Very Royal Scandal

fot. Amazon Prime Video

W kwietniu 2024 roku premierę miał Netflixowy Mocny temat, a teraz, ledwie kilka miesięcy później, Amazon Prime Video postanawia stworzyć własną wersję historii o księciu Andrzeju i jego kontrowersyjnym wywiadzie. 3-odcinkowy miniserial swoją premierę będzie mieć 19 września 2024 roku na platformie Prime. W roli księcia Andrzeja pojawi się Michael Sheen, z kolei dziennikarką Emily Maitlis będzie Ruth Wilson. Miniserial nosi tytuł A Very Royal Scandal.

To kolejna odsłona w luźno powiązanej serii, do której należą też takie produkcje, jak A Very British Scandal i A Very English Scandal. Amazon współpracował przy nich z BBC, ale w przypadku produkcji o księciu Andrzeju, BBC nie jest zaangażowane w projekt.

To, co odróżnia A Very Royal Scandal od Mocnego tematu, to fakt, że Maitlis jest producentką wykonawczą przy tym pierwszym. Drugie opierało się na dwóch pierwszych rozdziałach książki Sama McAlistera.

W obsadzie poza Sheenem i Wilson znajduje się również Joanna Scanlan, Alex Jennings, Éanna Hardwicke oraz. Claire Rushbrook.

A Very Royal Scandal - zdjęcia

A Very Royal Scandal