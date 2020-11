Microsoft Surface Pro 8 i Surface Laptop 4 pojawiły się w sieci

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Zdjęcie: Microsoft

W tym roku nie doczekaliśmy się październikowej konferencji Microsoftu, w trakcie której firma zwyczajowo pokazywała odświeżone urządzenia z linii Surface Pro oraz Surface Laptop. Nie oznacza to jednak, że korporacja porzuciła pracę nad ich udoskonalaniem. Wręcz przeciwnie, Microsoft szykuje się do wydania nowych modeli, które według najświeższych przecieków mają trafić do sprzedaży już na początku 2021 roku.

Na tym jednak nie koniec dobrych informacji dla miłośników Sufrace’ów, gdyż w sieci pojawiły się także fotografie prezentujące Surface’a Pro 8 oraz Surface’a Laptop 4 w pełnej krasie. Do zdjęć dotarł użytkownik Twittera cozyplanes, który podzielił się nimi z szeroką publicznością:

Fotografie prawdopodobnie powstały w trakcie procesu certyfikacyjnego Federalnej Komisji Łączności, która dopuszcza do użytku na terenie USA nowe sprzęty elektroniczne. Cozyplanes poinformował również, że w 2021 roku zadebiutuje także Surface Pro 8 wyposażony w moduł LTE umożliwiający korzystanie z bezprzewodowego internetu.

Według informacji, do których dotarli redaktorzy Windows Central, oba urządzenia pojawią się na rynku w połowie stycznia 2021 roku, a napędzą je procesory Intela 11. generacji oraz układ graficzny Intel Xe. Surface Laptop 4 będzie ponadto dostępny w wersji ze zmodyfikowanym procesorem AMD Ryzen z linii 4000.