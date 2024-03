Miecz w kamieniu - aktorski remake jednak nie powstanie? "Mam nadzieję, że Disney da temu filmowi zielone światło"

fot. Walt Disney Productions

Reklama

Disney już od kilku lat raczy publiczność aktorskimi adaptacjami swoich klasycznych bajek. Niektóre z nich stają się hitami, czego przykładem może być Król lew, który zarobił niemal miliard dolarów na całym świecie, a inne większymi lub mniejszymi klapami. Ich odbiór również bywa mieszany. 21 marca 2025 roku pojawi się aktorska wersja Królewny Śnieżki z Rachel Zeglar w roli głównej, ale to o innym remake'u mówiło się od lat.

Miecz w kamieniu - co z aktorską adaptacją?

Miecz w kamieniu był disneyowską adaptacją słynnej historii o Królu Arturze i Excaliburze. Aktorska produkcja powstawała już od jakiegoś czasu, a jej reżyserem miał być Juan Carlos Fresnadillo, którego najnowszym filmem jest Dama na Netflixie. Dla osób czekających na tę adaptację nie mamy jednak dobrych wieści. Sam reżyser przyznał, że nie wie, co stanie się dalej z projektem.

To był projekt, do którego przydzielono mnie kilka lat temu, ale był ciągle na wstrzymaniu. Nie wiem, co stanie się dalej. Uważam, że to świetny projekt i świetna historia, która powinna zostać opowiedziana, ale nie wiem, co będzie dalej. Trzymajmy kciuki. [...] Z filmami jak ten nie da się przewidzieć, co się stanie. Mam nadzieję, że Disney da temu filmowi zielone światło, ale nie mam pewności. Fantastycznie byłoby wykorzystać doświadczenie zdobyte przy kręceniu Damy do Miecza z kamienia.