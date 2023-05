Między nami żywiołami to najgorszy film Pixara? Pierwsze recenzje zaskakują

fot. Pixar

Między nami żywiołami to nowy film animowany od Pixara, którego akcja rozgrywa się w Żywiołowie, mieście zamieszkanym przez przedstawicieli ognia, wody, ziemi i powietrza. Iskra to twarda, sprytna i ognista dziewczyna, która wbrew woli ojca zaprzyjaźnia się z zabawnym, płynącym z prądem chłopakiem imieniem Wodek. Ich znajomość wywraca świat Iskry do góry nogami i sprawia, że bohaterowie zaczynają na nowo odkrywać otaczający ich świat. Reżyserem animacji jest Peter Sohn, a za scenariusz odpowiada Brenda Hsueh.

W sieci pojawiły się pierwsze recenzje Między nami żywiołami, który na świecie wejdzie do kin 16 czerwca (w Polsce premiera jest zaplanowana na 14 lipca). Wynika z nich, że widzowie będą mieć do czynienia z jednym z gorszy filmów od Pixara. W serwisie Rotten Tomatoes ma jak na razie 63% "świeżości" (pozytywnych opinii), a średnia ocen wynosi 6,3/10. Należy jednak pamiętać, że na tę chwilę opieramy się tylko na 8 recenzjach krytyków. Wszyscy doceniają to, że animacja jest pełna uroku i nie brakuje w niej momentów prawdziwego piękna, które przypadną do gustu nieuleczalnym romantykom na całym świecie, a do tego potrafi wzruszyć do łez. Zwracają też uwagę na kreatywność - Peter Debruge z Variety pisze, że w Między nami żywiołami jest więcej pobudzających wyobraźnię pomysłów na sekundę niż w jakimkolwiek innym filmie Pixara, a mimo to nazywa produkcję niewypałem. Siddhant Adlakha z indieWire pisze, że tytuł jest mieszanką metafory imigranta z prawdziwie poruszającym romansem. Uważa, że to ciężki film, który gubi się we własnych koncepcjach i szczegółach, ale przynosi oszałamiające obrazy i estetykę. Niektórzy twierdzą, że produkcja jest ułomna, bezsensowna i nie spełnia oczekiwań.

Poniżej możecie porównać wartości procentowe filmów animowanych Pixara, które uzyskały mniej niż 80% pozytywnych opinii wg Tomatometru. Na 27 tytułów jest ich tylko 7.

Między nami żywiołami - zdjęcia

Między nami żywiołami