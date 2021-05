Miłość, Śmierć i Roboty - pełen akcji i przemocy nowy zwiastun 2. sezonu antologii Netflixa

screen z YouTube

Miłość, Śmierć i Roboty to antologia Netflixa, za którą odpowiadają uznani twórcy - David Fincher (Siedem) i Tim Miller (Deadpool). Reżyserzy zgromadzili różne studia animacji z całego świata, które stworzyły po jednym odcinku nawiązującym do któregoś ze słów w tytule serialu. W sieci pojawił się nowy zwiastun 2. sezonu produkcji, który daje nam pewne spojrzenie, na to, co zobaczymy w kolejnej odsłony. Wideo możecie obejrzeć poniżej.

Nowy sezon składa się z ośmiu odcinków, w których każdy oczywiście opowiada inną historię. Co ciekawe Netflix już przedłużył antologię na kolejny, 3. sezon, który zadebiutuje w 2022 roku.

Dla przypomnienia w 1. sezonie zobaczyliśmy między innymi przygody trzech ostatnich robotów, które przetrwały na Ziemi, walkę ludzi w mechach z inwazją obcych czy nawet historię o jogurcie, który chce podbić świat. Za jeden z epizodów, Rybią noc, odpowiadało polskie Platige Image.

Miłość, Śmierć i Roboty - premiera 2. sezonu na platformie Netflix już 14 maja.