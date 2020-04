Minecraft nauczy nas, jak postępować w czasie pandemii

Jednym z najskuteczniejszych sposobów walki z koronawirusem jest ograniczenie możliwości jego rozprzestrzeniania się w społeczeństwie. Abu ułatwić to nierówne starcie z wirusem, Organizacja Narodów Zjednoczonych postanowiła zaprosić do współpracy studio Mojang. Twórcy Minecrafta w ramach edukacyjnej kampanii społecznej pomogą uświadomić użytkownikom sieci, jak ważne jest realizowanie wytycznych WHO dotyczących postępowania w dobie pandemii COVID-19.

Studio będzie odpowiedzialne za opracowanie i upowszechnienie materiałów przedstawiające rekomendacje WHO. Mojang udostępni za pośrednictwem kanałów społecznościowych Minecrafta szereg filmów instruktażowych związanych z prawidłową dezynfekcją dłoni czy koniecznością utrzymania dystansu społecznego. Działania zostaną przeprowadzone w ramach kampanii społecznej #TomorrowTogether.

Zdjęcie: Mojang

Według wstępnych założeń studio wyprodukuje trzy filmy z wykorzystaniem postaci znanych z Minecrafta. Pomogą one dotrzeć z przekazem i wytycznymi WHO do najmłodszych odbiorców internetu.