Minecraft - powstała biblioteka wolności, pomoże walczyć z cenzurą

Mimo upowszechnienia internetu, który powinien znieść wszelkie bariery informacyjne, cenzura nadal ma się świetnie w niektórych zakątkach świata. Reżimowe kraje kontrolują witryny internetowe, blokują przepływ informacji, utrudniają pracę dziennikarzom, a w skrajnych przypadkach nawet pozbawiają ich życia.

Zespół Reporterów Bez Granic postanowił obejść cenzurę w dość nietypowy sposób. We współpracy z ekspertami z BlockWords oraz MediaMonks opracowano mapę Uncensored Library do Minecrafta, w której umieszczono artykuły reporterów i stron internetowych, które często padają ofiarą cenzorów. Znajdziemy tam m.in. treści z rosyjskojęzyczne witryny Grani.ru prowadzonej przez aktywistów, materiały z egipskiej gazety antykorupcyjnej Mada Masr czy artykuły Dżamala Chaszukdżiego, dziennikarza z Arabii Saudyjskiej zamordowanego w konsulacie generalnym w Stambule.

Twórcy zadbali zarówno o merytoryczną, jak i estetyczną stronę projektu. W wielkim neoklasycystycznym muzeum umieszczono skrzydła edukacyjne poświęcone poszczególnym krajom, a w każdym z nich znajdziemy książki wypełnione artykułami i wiadomościami, które zostały przechwycone przez sito cenzury. Gigantyczny kompleks informacyjny otoczono także rozległymi ogrodami.

Pomysłodawcy projektu zaprojektowali mapę w taki sposób, aby biblioteki nie dało się zniszczyć, nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby uzupełniać księgozbiór o nowe publikacje. Zespół Reporterów Bez Granic wierzy w to, że taka forma przekazywania zakazanych treści okaże się wysoce skuteczną metodą walki z cenzurą. Nie trzeba bowiem dysponować specjalistyczną wiedzą, aby założyć serwer Minecrafta i udostępnić go w sieci. A jeśli władzy uda się namierzyć go i zablokować – szybko można powołać do życia nową instancję.

Minecraft Uncensored Library

Prawdopodobnie prędzej czy później cały Minecraft znajdzie się na cenzurowanym w najbardziej represyjnych krajach, ale do tego czasu gra może przysłużyć się wolnej prasie. Mapę z biblioteką można ściągnąć m.in. ze strony Uncensored Library. Oprócz artykułów z niewygodnych dla władzy mediów znajdziemy tak także obecny wskaźnik wolności prasy z 180 krajów całego świata.