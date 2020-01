Wiedźmin i Minecraft na Tesli? Elon Musk zbiera opinie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Ogólnoświatowy sukces netfliksowego Wiedźmina sprawił, że po raz kolejny zrobiło się głośno o grze od CD Projekt RED. Wiedźmin 3 powrócił na szczyty steamowej popularności i znów przyciąga do siebie tysiące graczy. Wszystko wskazuje na to, że ta seria przypadła do gustu również Elonowi Muskowi, który zapytał twitterową społeczność o to, czy posiadacze Tesli chcieliby odpalić Wiedźmina na ekranach swoich samochodów. Pod wpisem rozgorzała dyskusja, a społeczność niemal jednogłośnie przyznała, że jest to świetny pomysł:

Ten wpis moglibyśmy potraktować wyłącznie w kategorii żartu gdyby nie fakt, że Elonowi Muskowi udało się przekonać kilku deweloperów do wgrania do Tesli swoich gier. Obecnie posiadacze tych aut mogą zagrać w takie klasyki ery retro jak Centipide czy Missile Command jak i we współczesne gry pokroju Fallout Shelter, Beach Buggy Racing 2 czy A Cuphead Cartoon.

Elon Musk nie sprecyzował co prawda, o którą odsłonę serii chodzi, dlatego nie wiadomo, czy chciałby umożliwić odpalenie w samochodach pierwszej części z 2007 roku, czy może Wiedźmina 3, który rozsławił CD Projekt RED na cały świat. Ta druga opcja wcale nie jest oderwana od rzeczywistości - skoro udało się przenieść grę na Switcha, prawdopodobnie nie byłoby problemu z odpaleniem jej na Tesli.

Co ciekawe, w dyskusji pod ankietą przewinęło się kilka innych tytułów, które najwyraźniej spodobały się Muskowi i mają szansę trafić do samochodów Tesli. Elon przyznał że już teraz trwają prace nad zaimplementowaniem do aut Kerbal Space Program, a kiedy ktoś wspomniał o tym, że chciałby zagrać z synem w Minecrafta w swojej Tesli, Musk stwierdził, że jest do dobry pomysł.

Do tych twitterowych rewelacji trzeba oczywiście podejść ze sporym dystansem. Choć Musk wielokrotnie pokazał, że nie rzuca słów na wiatr. Ciekawi mnie tylko, co oznacza doklejenie frazy „tosses coin” do ankiety dotyczącej Wiedźmina. Czy Elon dorzucił ją, gdyż tak bardzo spodobała mu się serialowa ballada, czy może stoi za tym coś więcej i „Rzucanie grosza wiedźminowi” to zawoalowana zapowiedź uruchomienia sklepu z grami?