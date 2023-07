Mission: Impossible - Tom Cruise i Christopher McQuarrie tworzą duet jak Lennon i McCartney

fot. Paramount Pictures

Od premiery Mission: Impossible III w 2006 roku, Simon Pegg stał się znaczącą częścią obsady Mission: Impossible, będąc w roli hakera i niegdyś agenta terenowego Benjiego Dunna, u boku niezłomnej gwiazdy Toma Cruise'a jako Ethana Hunta. Pegg nigdy nie zamierzał być aktorem, który naraża swoje życie i zdrowie na ekranie. Jednak w ciągu pięciu ostatnich filmów, jego postać przeszła od kwestionowania tego, co Ethan robi w danej chwili, do absolutnej wiary w to, dlaczego to robi, w dużej mierze dzięki scenariuszowi i reżyserii Christophera McQuarrie. W rozmowie z Variety, aktor omawia, co sprawia, że twórczość McQuarriego jest tak wyjątkowa, a jego współpraca z Cruisem i innymi tak unikatowa.

Mission: Impossible - Pegg o duecie Cruise i McQuarrie

Oto, co powiedział aktor o współpracy McQuarriego z Cruisem:

Mission: Impossible – Ghost Protocol Mission: Impossible – Rogue Nation - Myślę, że (McQuarrie) odnalazł w Tomie idealnego kreatywnego partnera, kogoś, kto może ułatwić mu ten sposób pracy, który pozwoli mu ćwiczyć tę ekstremalną metodę kręcenia filmów. Pamiętam, kiedy pracowaliśmy nad, a scenariusz do niego nie był zbyt zwarty, Tom sprowadził McQ, niczym głównego hydraulika do ponownego skręcania rur. I właśnie na tym narodził się ich twórczy romans. Obaj są wiecznymi studentami filmu i metod tworzenia filmów, metod opowiadania historii, obrotów kamerą. Pamiętam, że kiedy kręciliśmy, wciąż używaliśmy kliszy, bo kamery były dość nieporęczne. Teraz możesz umieścić kamerę na motocyklu i po prostu zrzucić ją z klifu, zjechać na dół i zabrać ją z zarośli. I oni wchłaniają te nowe metody na zawsze. Więc myślę, że po prostu się odnaleźli - w sposób, w jaki odnaleźli się Lennon i McCartney, jeśli mogę naprawdę hiperbolizować.

Pegg wypowiedział się również na temat swojej postaci Benjiego, wspominając, jak ogromne znaczenie dla McQuarriego i Cruise'a ma pozostanie wiernym charakterom:

- To, co uwielbiam w stylu McQ, to fakt, że zawsze jest bardzo wierny charakterom postaci. Niektórzy często mówią: "Nie chcesz iść i zrobić tego szalonego wyczynu kaskaderskiego?". I cóż, być może, ale czy Benji zrobiłby coś takiego? On nie jest Ethanem. Zadaniem Benjiego jest bycie tym, który faktycznie mówi: "Co my tu kurwa robimy?". Tymczasem Ethan musi być skupiony i nie może sobie pozwolić na tę pauzę. Myślę, że cechy charakteru są tajną bronią tych filmów. Oczywiście ludzie często wykonują akrobacje, tak jak sam Tom robi niewiarygodnie odważne rzeczy, ale to, o czym Tom i MCQ rozmawiają najczęściej, to charakter. Na tym właśnie mają największa obsesję i nad tym spędzają najwięcej czasu, upewniając się, że ludzie zaangażowani w te momenty odwagi są ludźmi, których nie masz w dupie. Ponieważ jeśli tego nie zrobisz, te akrobacje będą po prostu puste.

Mission: Impossible Dead Reckoning - Part 1 jest wyświetlany na ekranach polskich kin.