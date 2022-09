Mission: Impossible 8 - prace na planie przerwane. Powodem... inwazja owiec

fot. IMDb.com/© 2018 Paramount Pictures. All rights reserved.

Jak donosi Fox News, na planie Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 2 doszło do kuriozalnej sytuacji. Olbrzymie stado owiec dokonało "inwazji" na plan i z uwagi na to prace nad filmem musiały zostać przerwane. Stado pojawiło się nieoczekiwanie i zaskoczyło twórców. Na zdjęciach widać, jak stoją i czekają, jak armia owiec przejdzie. Z uwagi na ich liczbę trochę to trwało. Prace trwają w Wielkiej Brytanii.

Mission: Impossible 8 - Cruise i owce

Za kamerą ponownie stoi Christopher McQuarrie. Tom Cruise powraca jako Ethan Hunt. W plotkach sugeruje się, że może to być finał serii, ale potwierdzenia na ten moment nie ma. Są spekulacje oparte na działaniach reżysera, że w obsadzie jest też polski aktor Marcin Dorociński. Na potwierdzenie tego doniesienia wciąż czekamy.

Mission: Impossible 7 - premiera 14 lipca 2023 roku. Natomiast ósma część pojawi się 28 czerwca 2024 roku.