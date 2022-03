Mjolnir w komiksach będzie wyglądał inaczej. Wielka zmiana przed filmem Thor: Miłość i grom

Marvel/Screen Rant

Do sieci trafiły nowe materiały promujące zeszyt Thor #24, który będzie jednocześnie 750. samodzielną historią o przygodach tytułowego bohatera. Dom Pomysłów postanowił celebrować to wydarzenie, zapraszając do współpracy nad powiększonym objętościowo komiksem znanych twórców, mających w przeszłości walny wkład w mitologię boga burzy. Co więcej, w rzeczonej opowieści Mjolnir ma już wyglądać inaczej, a do zmiany na tym polu dojdzie niedługo przed premierą filmu Thor: miłość i grom, w którym artefakt także zostanie przedstawiony w odmienny sposób.

Przypomnijmy, że w zeszycie Thor #23 protagonista zniszczył przedmiot w trakcie pojedynku z bogiem młotów na Nidavellir. Koniec końców Mjolnir został odtworzony przez siostrę boga burzy, Angelę, stając się teraz tworem wykonanym z zespolonych ze sobą części - nie jest też wykluczone, że młot jest obecnie napędzany Mocą Odyna, o czym świadczyłby fakt, że dawny Wszechojciec odpowiedział na modlitwy Thora z wnętrza artefaktu.

Tak prezentują się materiały zapowiadające komiks Thor #24:

Thor #24 - materiały promocyjne

W Thorze #24 poza zasadniczą historią przygotowaną przez Donny'ego Catesa i Nica Kleina zobaczymy również opowieści, których autorami są m.in.: Jason Aaron i Das Pastoras (rzucą oni nowe światło na postać Odyna), Dan Jurgens (wspólna przygoda Thora i Baldera), Walter Simonson (opisze on losy Bety Ray Billa), J. Michael Straczynski i Olivier Coipel (wrócą oni do linii czasowej, którą ukazali w swoim dawnym runie), Al Ewing i Lee Garbett (wezmą na warsztat postać Lokiego) oraz Tom DeFalco i Ron Frenz (opowieść z udziałem Enchantress).

Thor #24 ukaże się na amerykańskim rynku 13 kwietnia.

