Młodzi Tytani - DC robi aktorski film. Pierwsze informacje

fot. DC Comics

Jak donosi Deadline, DC Studios tworzy aktorski film Teen Titans (Nastoletni Tytani lub Młodzi Tytani). Ana Nogueira ma napisać scenariusz, gdy zakończy pracę nad tekstem do Supergirl: Woman of Tomorrow. Na tym etapie nie ma szczegółów fabuły, nazwisk producentów ani reżysera.

Młodzi Tytani w kinie

W skład grupy między innymi wchodzą Robin, Starfire, Raven, Beast Boy oraz Cyborg. Z uwagi na to, że w filmie The Brave and the Bold poznamy Robina w wersji Damiana Wayne'a, który w komiksach był członkiem Młodych Tytanów, zakładamy, że kinowa produkcja ma być częścią DCU. Robin jest liderem grupy.

Jest to grupa młodych superbohaterów, którzy walczą z przestępczością i złem, jednocześnie zmagając się z wyzwaniami dorastania i wzajemnymi relacjami.

Komiks Nastoletni Tytani doczekał się już adaptacji animowanej. W latach 2003 - 2006 był emitowany popularny serial Młodzi tytani. Bardziej znany jednak jest kolejny serial Młodzi Tytani: Akcja! z 2013 roku, który doczekał się też kontynuacji w postaci kinowego filmu.

James Gunn nie skomentował doniesień na ten temat, więc na razie nie zostały one potwierdzone, ani zdementowane.