Mobilny kontroler X3 firmy GameSir chłodzi telefon podczas grania

fot. GameSir via Indiegogo

Gry mobilne to wielki biznes, a założenie kontrolera na telefon i przekształcenie go w pełnoprawną konsolę ręczną nigdy nie było łatwiejsze. Pad X3 Type-C firmy GameSir dodaje do sprytnego designu również poważne chłodzenie, co szczególnie przydaje się w gorące dni, gdy smartfony potrafią się szybko i mocno rozgrzewać.

fot. GameSir via Indiegogo

Sprzęt przebił swój cel na Indiegogo jeszcze w maju, a teraz trafiło do pełnej produkcji i jest już dostępne na amerykańskim Amazonie. Śmiało określony jako najlepszy kontroler mobilny przez swego twórcę, ten następca modelu X2, który mocno przypominał Switcha, jest najbardziej zaawansowanym akcesorium marki GameSir do tej pory.

fot. GameSir via Indiegogo

Podobnie jak poprzednie mobilne kontrolery tej marki, X3 podłącza się do portu USB-C telefonu (na razie działa tylko z systemem Android) i ma pełnowymiarowe gałki, klasycznie ułożone 4 przyciski oraz krzyżak i cztery spusty. Dużą różnicą jest to, że ten kontroler ma również zintegrowany system chłodzenia oparty na ogniwie Peltiera (oczywiście wraz z oświetleniem RGB), które znajdziemy także między innymi w kartach graficznych. Chłodzenie termoelektryczne to duży krok naprzód w stosunku do chłodzenia wentylatorami. Tak bardzo, że po zasileniu obiecuje ono ogromny spadek temperatury powierzchni o 24°C.

GameSir X3 Type-C

Aby jednak korzystać z chłodzenia, X3 musi być podłączony do zasilania poprzez port USB-C, nie wiemy, jak bardzo wpłynie to na zwiększenie zużycia energii, ale nie jest to problemem, bo ma też zewnętrzne gniazdo USB-C. Ponieważ X3 nie ma baterii (kontroler pobiera energię z telefonu), waży zaledwie 270 g, więc nie dodaje dużo do masy telefonu.

Jeśli chodzi o sam kontroler, domyślne przyciski ABXY są odłączane, co pozwala na ich zmianę w konfiguracji w stylu zachodnim lub Nintendo, krzyżak i gałki również są wymienne. Znaleźć można też przycisk nagrywania. X3 obsługuje prawie wszystkie gry na Androida, a także ma wsparcie platform streamingowych, takich jak Xbox Cloud Gaming, Google Stadia, GeForce Now i Steam Link.