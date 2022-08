Mod Voxel Doom zamienia stare sprite’y na woksele

id Software

Masa modów przez lata oferowała dramatycznie różne podejścia do tej klasycznej strzelanki pierwszoosobowej firmy id Software. Voxel Doom jest niezwykle subtelny, biorąc pod uwagę, że zasadniczo zmienia postaci i rekwizyty w grze z 2D na pełne 3D.

Woksel to odpowiednik piksela, ale z dodatkowym wymiarem, więc oprócz wysokości i szerokości ma też głębokość. Służy do tworzenia pełnych modeli 3D na przykład w tomografii komputerowej. W grach (czy w ogóle grafice 3D) w zasadzie nie jest obecnie stosowany, bo obiekty i postacie w grach i tak są zupełnie puste w środku.

A jednak użytkownik ModDB _chillo opublikował w tym tygodniu nowy mod, który zastępuje większość sprite’ów 2D oryginalnego Dooma trójwymiarowymi wokselami. Można by pomyśleć, że zmiana ta będzie kolidować z identyfikacją wizualną gry, ale jeśli w ogóle, to woksele ją uzupełniają i ulepszają.

Oglądając Dooma z voxelami trudno odróżnić go od gry bez modyfikacji. Demony, rekwizyty i eksplozje wyglądają jak zawsze pikselowo i nie wyróżniają się na tle środowiska 2,5D. Być może jednym z największych atutów moda jest to, że zachowuje on oryginalne klatki animacji.

Główną zmianą jest to, że kiedy kamera porusza się wokół sprite’ów, nie mają one już efektu wirującego billboardu, który zazwyczaj łamie iluzję strzelanek 2.5D. Zamiast próbować sprawić, by FPS z 1993 roku wyglądał nowocześnie, Voxel Doom zaokrągla fałszywą prezencję 3D oryginału.

W przeciwieństwie do czegoś takiego jak mod ray tracing, który dodaje całkowicie nowy, fascynujący system oświetlenia, mod voxel przypomina ten, który używał sieci neuronowej do upscale’owania sprite’ów w 2018 roku. Tamten mod również starał się po prostu wygładzić niektóre krawędzie wizualne Dooma, szczególnie gdy gracze zbliżyli się do sprite’ów.

Byłoby interesujące zobaczyć, jak oba te sposoby są stosowane w innych strzelankach 2,5D, takich jak Duke, Wolfenstein 3D, Blood czy Star Wars Dark Forces. Modder _chillo pracuje obecnie nad dodaniem Voxel Doom do Doom II.

Żeby wypróbować mod Voxel Doom, należy pobrać plik zip z ModDB, a następnie przeciągnąć go i upuścić na plik wykonywalny GZDoom. Do gry wymagany jest GZDoom 4.8.2 lub nowszy oraz oryginalny plik Doom.wad.