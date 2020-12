Suicide Squad - zupełnie nowy skład grupy. Nie brakuje zaskoczeń; znamy też lidera

Eduardo Pansica/DC

Już wczoraj informowaliśmy Was, że w trakcie odbywającego się w miniony weekend konwentu CCXP Worlds DC zapowiedziało tytuły serii komiksowych, które będą kontynuowane po szeroko zakrojonym wydarzeniu Future State. Jedną z nich ma być The Suicide Squad, za którą odpowiadają scenarzysta Robbie Thompson i rysownik Eduardo Pansica. Wiele wskazuje na to, że na kartach opowieści zobaczymy zupełnie nowy skład grupy antybohaterów.

Nie wchodząc zbytnio na terytorium spoilerów, trzeba zaakcentować, że program Task Force X w chwili obecnej jest w komiksach DC rozwiązany, jeden z najważniejszych członków drużyny poniósł śmierć w walce z Czarną Maską, a Harley Quinn zdecydowała się działać na własną rękę. Tej ostatniej nie zobaczymy w dodatku w serii napisanej przez Thompsona.

Okładka promująca pierwszy zeszyt serii i oficjalny komunikat DC zdradzają jednak, że Suicide Squad będzie próbowało zwerbować prominentnego członka Trybunału Sów, Talona, jak również Superboya - na razie nie wiemy, czy w tym ostatnim przypadku chodzi o Connera czy też Jonathana Kenta. Ich partnerami w drużynie zostaną najprawdopodobniej Bolt i Javelin.

Zwraca się także uwagę, że liderem grupy jest Peacemaker. Taki zabieg nie dziwi specjalnie, jeśli weźmiemy pod uwagę obecność tej postaci w nadchodzącym filmie Jamesa Gunna; przypomnijmy, że antybohater zostanie także protagonistą serialu HBO Max.

The Suicide Squad #1 zadebiutuje w USA 3 marca 2021 roku.