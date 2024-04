Molly Ringwald obejrzała Klub winowajców po latach. "Pewne rzeczy źle się zestarzały"

fot. materiały prasowe

Molly Ringwald grała Claire Standish w Klubie winowajców, który stał się głośnym hitem w latach 80. Film zarobił 51 milionów dolarów w box office (przy budżecie wynoszącym zaledwie milion). Choć aktorka występowała wcześniej w dwóch komediach romantycznych, Szesnastu świeczkach oraz Dziewczynie w różowej sukience, to Klub ugruntował jej silną pozycję w Hollywood. Niedawno Ringwald obejrzała film ze swoją 21-letnią córką, Mathildą Gianopoulos. Podzieliła się swoimi wrażeniami podczas rozmowy z The Times of London.

Judda Nelsona - Obejrzałam Klub winowajców, który wyszedł w 1985 roku, tylko dlatego, że Mathilda chciała go zobaczyć ze mną. Jest wiele rzeczy, które uwielbiam w tym filmie, ale są też pewne elementy, które źle się zestarzały - na przykład postać, John Bender, który molestuje seksualnie moją postać. Cieszę się, że możemy na to spojrzeć i powiedzieć, że teraz rzeczy wyglądają zupełnie inaczej.

Klub winowajców - fabuła, gdzie obejrzeć?

Fabuła opowiada o piątce uczniów liceum, którzy za różne przewinienia zmuszeni są przyjść w sobotę do szkoły. Mają dziewięć godzin, aby napisać wypracowanie na temat 'Kim jestem?'. W tym czasie będzie ich pilnować Richard Vernon, niesympatyczny i surowy nauczyciel (Paul Gleason). Każde z nich wywodzi się z innej grupy społecznej, inaczej się zachowują, mają inne zapatrywania na świat. Andy (Emilio Estevez) to niezwykle popularny i lubiany w szkole czempion zapasów, Claire (Molly Ringwald) to snobistyczna, nieco zarozumiała panienka 'z dobrego domu', Brian (Anthony Michael Hall) to gapowaty prymus wyśmiewany przez rówieśników, Allison (Ally Sheedy) to tajemnicza, unikająca ludzi dziwaczka, natomiast Bender (Judd Nelson) jest awanturnikiem i buntownikiem o złej sławie i wyjątkowo kąśliwym poczuciu humoru.

Film jest dostępny na SkyShowtime. Można go również wypożyczyć na Prime Video.