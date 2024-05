Twórca serialu Monarch: Dziedzictwo potworów o 2. sezonie. Przygotujcie się na King Konga!

fot. Apple TV+

Pierwszy sezon Monarcha: Dziedzictwa potworów zakończył się zaskakującym przybyciem King Konga. Czy już jego sama obecność sprawi, że nadchodzące odcinki będą jeszcze bardziej ekscytujące? Chris Black, współtwórca serialu, właśnie to sugerował w wywiadzie dla Gold Derby.

- Myślę, że zakończenie sezonu dało nam bardzo podatny teren do opowiadania historii. Keiko powraca, wygląda na to, że straciliśmy pułkownika Shawa, mamy ponowne spotkanie z rodziną... To wydaje się być świetnym punktem startowym dla drugiego sezonu. Chcemy kontynuować historię ludzi, rodziny Randa, Kate, Kentaro oraz ich ojca Hiroshiego i babci Keiko. Ale jest również żądza większego widowiska, większej ilości potworów.

Black zaznaczył również, że faktycznie można się spodziewać większej ilości Konga w nowych odcinkach. Z jego słów wynika jednak, że 2. sezon jest jeszcze na wczesnym etapie rozwoju.

Monarch: Dziedzictwo potworów - fabuła, gdzie obejrzeć?

Po przeżyciu ataku Godzilli na San Francisco życiem Cate wstrząsa odkrycie szokującej tajemnicy, która zmusza ją do wyprawy dookoła świata aby odkryć prawdę o swojej rodzinie oraz organizacji zwanej Monarch.

Serial dostępny na platformie Apple TV+.