Moon Knight - Ethan Hawke odpowiada na teorie fanów dotyczące Hulka i Blade'a

Podczas występu w programie The Tonight Show, Ethan Hawke odpowiedział na trzy teorie fanów dotyczące serialu Moon Knight. Najpierw Hawke został zapytany o teorię dotyczącą pojawienia się w produkcji Hulka. "Byłoby fajnie, ale znam Marka Ruffalo i gdybyśmy grali w tym samym serialu, to przynajmniej napisałby do mnie SMS-a, więc nie sądzę, żeby ta teoria miała duże szanse" - powiedział Hawke w programie. Dodał następnie: "Może coś ukrywam, przecież trzymali w tajemnicy całą tę sprawę ze Spider-Manem". Aktor odniósł się też do teorii dotyczącej pojawienia się Blade'a. Chwilę milczał, po czym powiedział, że chciałby tam Blade'a i byłoby to na pewno świetne.

Na koniec prowadzący program, Jimmy Fallon podzielił się swoją teorię, że postać grana przez Hawke'a, Arthur Harrow jest tak naprawdę Draculą. Aktor powiedział, że chciałby sprawdzenia się teorii fanów, ale nie może niestety nic ujawnić. Po chwili jednak żartobliwie powiedział, że jego bohaterem rzeczywiście jest Dracula.

Słyszeliście to pierwsi, do diabła z prawnikami, Dracula to Dracula. Tak bardzo chcę być Draculą.

Przy okazji niedawnej konferencji prasowej związanej z serialem, reżyser Mohamed Diab zdradził, że Ethan Hawke przyjął rolę bez czytania scenariusza. To pierwszy raz w karierze aktora, kiedy podpisał kontrakt na realizację projektu bez uprzedniego przeczytania scenariusza. Odtwórca tytułowej roli, Oscar Isaac zwrócił się pierwszy do Hawke'a i poprosił go podobnie jak reżyser, aby ten im zaufał i zgodził się na rolę bez czytania scenariusza.

W obsadzie znajdują się także May Calamawy i Gaspard Ulliel. Producentami wykonawczymi projektu są Jeremy Slater i Kevin Feige. Za reżyserię odpowiadają Justin Benson, Mohamed Diab oaz Aaron Moorhead.

Poniżej możecie zobaczyć też nowy spot promujący produkcję:

Moon Knight - premiera serialu na Disney+ 30 marca.

