Moon Knight - świetne oceny widzów, kontrakt Oscara Isaaca i detale kostiumu na zdjęciach figurek

fot. Disney

Moon Knight zadebiutował i póki co zapowiada się na serial inny od wszystkich pozostałych z Kinowego Uniwersum Marvela. To jednak nie oznacza, że fani są zawiedzeni pilotażowym odcinkiem. Na Rotten Tomatoes Moon Knight zanotował najsłabszy wynik ze wszystkich produkcji odcinkowych Marvel Studios (83% pozytywnych recenzji), ale za to najwyższy procent jeśli chodzi o oceny widowni - 93% pozytywnych recenzji. Możemy porównać to z innymi: Falcon i Zimowy żołnierz 86% pozytywnych recenzji krytyków, WandaVision 91%, natomiast Loki i Hawkeye po 92%.

Oscar Isaac podpisał kontrakt tylko na rolę Moon Knighta w serialu Disney+. Marvel Studios odchodzi od podpisywania długoterminowych kontraktów dla aktorów. Variety podaje, że Isaac nie jest zobowiązany do powrotu do MCU w innych projektach, po tym jak sześć odcinków serialu zadebiutuje na platformie. Aktor przyznaje, że wahał się co do pomysłu długoterminowego kontraktu, ale on i Marvel doszli do porozumienia i uzgodnili, że najpierw skupią się na serialu. Isaac wydaje się być otwarty na powrót do roli bohatera, twierdząc, że jest jeszcze wiele historii do opowiedzenia z jego udziałem.

Na szczęście wszyscy zgodziliśmy się, że to na tym serialu zamierzamy się skupić. To jest ta historia. A czy będzie coś w przyszłości, to chyba zależy od tego, czy ludziom się spodoba, czy będą chcieli zobaczyć więcej i czy znajdziemy historię, którą warto opowiedzieć - powiedział aktor.

Przy okazji dowiedzieliśmy się, jak na osi czasu ustawiona została nowa produkcja Disney+. Na platformie jest możliwość ustawienia produkcji Marvela według chronologii zdarzeń, a Moon Knight znajduje się na ostatnim miejscu, a więc akcja rozgrywa się niedługo po wydarzeniach z Hawkeye'a.

Poniżej możecie zobaczyć też, jak prezentuje się heros na figurkach i zabawkach od Hot Toys, Marvel Legends i Funko POP!, co daje nam ciekawe spojrzenie na detale kostiumu Moon Knighta.

Moon Knight - Marvel Legends

Moon Knight - następne odcinki w każdą kolejną środę.