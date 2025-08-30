Mortal Kombat 2 nie trafi do kin w 2025 roku. Warner Bros. zmienia plany!
Mortal Kombat 2 miał mieć premierę w październiku 2025 roku, ale Warner Bros. zmieniło plany. Wyznaczono nową datę premiery, więc widzowie nie zobaczą tego filmu w przyszłym roku i będą musieli znacznie dłużej poczekać na debiut w kinach.
Zdjęcia do Mortal Kombat 2 zakończyły się w styczniu 2024 roku. Twórcy jednak dostali bardzo dużo czasu na dopracowanie projektu, bo wyznaczono premierę na październik 2025 roku. Teraz ogłoszono, że będą mieć jeszcze więcej czasu: Warner Bros. zmienił datę premiery na 15 maja 2026 roku.
Mortal Kombat 2 - dlaczego zmieniono datę premiery?
Jak donosi Deadline, są dwa powody zmiany daty premiery widowiskowego filmu akcji. Pierwszym jest fakt, że październik 2025 roku jest przepełniony tytułami, z którymi Mortal Kombat 2 musiałby rywalizować o widza, a ponadto miał mieć premierę tydzień przed Halloween, co nie jest korzystną datą dla filmów, które nie są horrorami. Drugim powodem jest rekordowe zainteresowanie po premierze pierwszego zwiastuna tylko dla dorosłych, które w połączeniu z fantastycznymi opiniami z pokazów testowych pokazało większy potencjał filmu, niż pierwotnie zakładano. W skrócie: w maju 2026 roku są większe szanse na wyższe zyski.
Mortal Kombat 2 – opis fabuły
Czempioni królestwa Ziemi, do których dołącza Johnny Cage, muszą walczyć w ostatecznym turnieju, aby pokonać złego Shao Kahna. Jego zwycięstwo jest zagrożeniem dla całej ludzkości.
W obsadzie znaleźli się między innymi Karl Urban, Lewis Tan, Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Damon Herriman, Chin Han, Tadanobu Asano oraz Martyn Ford jako Shao Kahn.
Mortal Kombat 2 - zdjęcia i plakaty
Premiera w kinach w październiku 2025 roku.
Źródło: deadline.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
26
sie
Gears of War: Reloaded
27
sie
Z krwi i ognia
27
sie
Wyjaśniamy morderstwa
27
sie
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
28
sie
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1992, kończy 33 lat
ur. 1974, kończy 51 lat
ur. 1977, kończy 48 lat
ur. 1963, kończy 62 lat
ur. 1972, kończy 53 lat