Mroczne Materie 3 - ruszyły zdjęcia do finałowego sezonu. Będą nowe osoby w obsadzie

Mroczne materie to serial przygodowy na podstawie popularnej trylogii fantasy Philipa Pullmana. Opowiada o dwójce dzieci, Lyrze i Willu, które wybierają się w niezwykłą i magiczną podróż przez równoległe wymiary. Właśnie ruszyły zdjęcia do trzeciego i finałowego sezonu, który będzie oparty na ostatniej części książkowej serii, czyli Bursztynowej Lunecie.

W obsadzie powrócą do nas Ruth Wilson jako Marisa Coulter, Simone Kirby jako Mary Malone, Will Keen jako Ojciec McPhail, Jade Anouka jako Ruta Skadi, Ruta Gedminstas jako Serafina Pekkala i James McAvoy jako Lord Asriel. Po raz pierwszy zobaczymy za to Adewale Akinnuoye-Agbaje (Legion samobójców) jako Ogunwe, Jamie Warda jako Ojca Gomeza, Kobna Holdbrook-Smith, Simon Harrison i Chipo Chung zagrają zbuntowane anioły, Balthamosa, Barucha i Xaphanię, a Amber Fitzgerald-Woolfe wystąpi jako Ama.

Jane Tranter zapowiedziała ostatni sezon tak:

Reżyserować będą Amit Gupta, Charles Martin i Weronika Tofilska. Zdjęcia będą kręcone na terenach Walii i Anglii.