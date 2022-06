Ms. Marvel - co przegapiliście w 2 i 3 odcinku? Drony Stark Industries, Clan Destine i X-Meni

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Drugi i trzeci odcinek Ms. Marvel już za nami. Przed 4. epizodem serialu na Disney+ warto przekonać się, co mogliście przegapić podczas obu seansów. Wybraliśmy dla was najciekawsze easter eggi, teorie i ciekawostki. Tym razem było nawiązanie do komiksowych mocy Kamali, wspomniano o aktorskiej karierze Kingo z filmu Eternals, a także wygląda na to, że po po raz kolejny w MCU pojawiły się drony Tony'ego Starka, które ostatnim razem widzieliśmy w Spider Man: No Way Home. Przekonajcie się sami.

Ms. Marvel (2. odcinek) - easter eggi i ciekawostki

W tym odcinku: poza znana z filmu Iron-Man 2, Bollywood i tajemniczy agent, który po raz kolejny pojawia się, by przesłuchać kogoś w MCU.

1. Czołówka Marvela zawiera teraz ujęcia z filmu "Doktor Strange w multiwersum obłędu", a także serialu "Moon Knight". Nie wspomnieliśmy o tym podczas premiery 1. odcinka.

3. odcinek Ms. Marvel - easter eggi i ciekawostki

W 3. odcinku dowiedzieliśmy się czegoś więcej o mocach i pochodzeniu Kamali Khan, na co z niecierpliwością czekało wielu fanów. To raczej pewne, że serial nie zaadaptuje wątku Inhumans. Zamiast tego dostaliśmy kilka innych nazw, które miałyby określać ludzi takich jak nasza młoda superbohaterka.

1. W 3. odcinku dowiadujemy się, że Kamala Khan może być dżinem. Serial wyjaśnia, że to nadprzyrodzona istota, pochodząca z pre-islamskiego folkloru. Brat bohaterki wspomniał też o nich żartobliwie w 1. odcinku.

Dostrzegliście coś jeszcze? Dajcie znać w komentarzu.