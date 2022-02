Ms. Marvel - nowe nazwiska w obsadzie? Mogą być kluczowe dla nowych mocy Kamali

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Pojawiła się nowa plotka dotycząca serialu Ms. Marvel, który pojawi się na Disney+. Według konta @MsMarvelNews na Twitterze, które w przeszłości dostarczało rzetelnych informacji, w obsadzie pojawią się Fawad Khan i Mehwish Hayat. Zagrają Hasana i Aishę, pradziadków Kamali Khan. Nic nie jest oficjalnie potwierdzone, jednak jeśli to prawda, to prawdopodobnie zobaczymy ich w retrospekcji. Ich obecność może mieć także związek z mocami superbohaterki. Są podejrzenia, że dziewczyna zyska nowe umiejętności w serialu, których nie miała w komiksach.

Hasan i Aisha zostali przedstawieni w komiksie Ms. Marvel #8, gdzie pod koniec brytyjskiej okupacji większość hindusów została w Indiach, a muzułmanie wkroczyli do Pakistanu. Zanim ciężarna Aisha wyruszyła w niebezpieczną podróż do nowego miejsca, pomodliła się o bezpieczeństwo dla swojej córki do spadającej gwiazdy. Ta scena może być potencjalnie kluczowa dla nowych mocy Ms. Marvel. W komiksach bohaterka mogła deformować części swojego ciała w różne kształty, jednak grafiki sugerowały, że w serialu Disney+ będzie w stanie posługiwać się fioletową energią.

W komiksie Aisha ukrywa pieniądze w bransoletkach, gdy podróżuje do Pakistanu. Stają się potem symboliczną pamiątką rodzinną, przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Gdy trafiają w ręce Kamali, bohaterka robi z nich kultową część swojego superbohaterskiego kostiumu. A spekulacje mówią, że to właśnie te bransoletki będą źródłem nowych mocy dziewczyny w serialu MCU.

Ms. Marvel - premiera serialu MCU na Disney+ latem 2022 roku. Okres premiery został oficjalnie potwierdzony.

